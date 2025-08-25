St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert

Ein Garagist aus St. Gallen fährt mit einem Auto eines Kunden fast 100 Kilometer. Bild: Wikipedia

Ein Jaguarbesitzer aus St. Gallen entdeckte per Hersteller-App, dass sein Wagen während des Service privat genutzt wurde. Emil Frey erklärt, wieso das Fahrzeug 75 Kilometer zurückgelegt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Jaguarbesitzer aus St. Gallen entdeckte über die Hersteller-App, dass sein Auto während eines Werkstattaufenthalts von einem Mitarbeiter für private Fahrten genutzt wurde.

Die Garage erklärt, längere Testfahrten seien branchenüblich, betont jedoch, dass eine private Nutzung von Kundenfahrzeugen ausgeschlossen sei.

Längere Testfahrten werden vor allem dann durchgeführt, wenn die Fehlerdiagnose komplexer ist. Mehr anzeigen

Wer ein Auto hat, muss hin und wieder Wartungsarbeiten machen lassen. Die meisten suchen ihre Garage des Vertrauens auf und lassen den Wagen warten. So auch ein Jaguarbesitzer aus dem Kanton St. Gallen. Er brachte seinen Jaguar zu Emil Frey. Während sein Wagen zum Service dort stand, soll er von einem Mitarbeiter für eine Nachhausefahrt genutzt worden sein, wie der Besitzer zu blue News sagt.

«Ich brachte das Auto in die Garage. Ich habe immer nur Probleme mit dem Wagen, wollte ihn diesmal aber einfach zum Service bringen», erzählt der Jaguarbesitzer. Er fahre das Auto schon seit Jahren und gehe immer in die gleiche Garage.

«Das ist Kundendiebstahl»

Doch die Ruhe währte nicht lange. Über die App des Herstellers, die alle Bewegungen des Fahrzeugs aufzeichnet, kontrollierte er den Standort seines Autos – und staunte: «Ich habe gesehen, dass mein Auto unterwegs war von St. Gallen Richtung Rheineck. Es fuhr durch diverse Gemeinden im Kanton und hielt sogar bei einem Laden, bis es dann über nach an einem Ort gehalten hat. Am nächsten Morgen stand es wieder in der Garage in St. Gallen.»

Für den Besitzer ist der Fall klar: «Das ist Kundendiebstahl.» Als er in der Garage wissen wollte, wieso denn sein Auto fast 75 Kilometer zurückgelegt habe, sagte man ihm, das sei üblich. Zudem hätte der Angestellte gerade kein anderes Auto zur Verfügung gehabt und musste etwas Privates einkaufen.

Zwar habe man sich nach dem Vorfall gefunden, eine finanzielle Entschädigung habe er aber nicht erhalten. «Sie sind mir nur ein Stück weit entgegengekommen», sagt er.

Dass er die privaten Fahrten über die App entdeckt hat, sei entscheidend gewesen: «Hätte ich das nicht gesehen, wäre mir das nie gemeldet worden. Die Garage hatte selbst keine Ahnung von der privaten Fahrt.»

Emil Frey hat eine Erklärung

Peter Hug ist Director Corporate Services bei Emil Frey. Auf Anfrage von blue News sagt er: «Generell möchten wir festhalten: Es ist absolut branchenüblich und keine Seltenheit, dass ein Kundenfahrzeug vom zuständigen Diagnostiker oder vom Werkstattchef für ausgedehntere Testfahrten am Abend auch nach Hause genommen werden kann.»

Solche Fahrten seien wichtig, um gerade bei komplexeren Fehlerdiagnosen realistische Alltagsbedingungen über teilweise auch notwendig längere Distanzen zu haben. Weiter sagt er: «Diese Fahrten müssen dem Kunden kommuniziert werden. Dass unsere Fachleute Kundenfahrzeuge privat einsetzen, können wir mit absoluter Sicherheit ausschliessen.»

