Das Restaurant in Muri, AG, das als Drehscheibe des Anello-Clans diente. Google Street View

Trotz der Inhaftierung führender Mitglieder des Aargauer Ndrangheta-Clans in Italien, florieren die Geschäfte in der Schweiz weiter. Insbesondere in der Gastronomie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ndrangheta-Clan Anello-Fruci ist trotz Haft seiner Führung in der Schweiz aktiv.

Er nutzt vor allem die Gastronomie für Geldwäsche und Erpressungen.

Trotz Ermittlungen bleibt der Clan tief in der Schweizer Wirtschaft verankert. Mehr anzeigen

Die kriminellen Aktivitäten des Aargauer Ndrangheta-Clans der Anello-Fruci erstrecken sich trotz der Inhaftierung ihrer Anführer in Italien weiterhin in die Schweiz. Das berichten die Zeitungen von CH Media. Im Mai 2017 wurde ein italienischer Wirt in einem Aargauer Restaurant angewiesen, eine Geldforderung im Namen des Clans zu überbringen. Diese Anweisung wurde von der Polizei abgehört, da das Telefongespräch über das Schweizer Festnetz geführt wurde.

Der Clan forderte von einem in der Schweiz lebenden Sänger mit sizilianischen Wurzeln die Rückzahlung eines Darlehens, das für die Produktion eines Videoclips verwendet wurde. Die Missachtung solcher Forderungen konnte schwerwiegende Konsequenzen haben, wie ein weiterer Fall zeigt, bei dem ein Wirt im Aargau nach der Rückzahlung von 75'000 Franken dennoch von einem Albaner angegriffen wurde.

Die Anti-Mafia-Operation Imponimento, an der auch die Schweizer Bundespolizei beteiligt war, führte 2020 zur Verhaftung von Mitgliedern des Clans. Zwei führende Mitglieder wurden in Italien verurteilt, während ein enger Vertrauter des Clan-Bosses in der Schweiz vor Gericht steht. Trotz dieser Massnahmen bleibt der Clan in der Schweiz aktiv, da er tief in der Wirtschaft verwurzelt ist, schreibt die Zeitung weiter.

Gastronomie als Dreh- und Angelpunkt der Mafia-Aktivitäten

Die Schwester der Clan-Bosse, die seit über zwanzig Jahren in der Schweiz lebt, spielt eine zentrale Rolle. Sie war mit einem führenden Mafioso verheiratet und ist in kriminelle Aktivitäten verwickelt, darunter der Handel mit antiken Möbeln und Gold. Ihre Rolle in der Schweiz ist entscheidend, um die Interessen des Clans zu wahren, während ihre Brüder inhaftiert sind.

Die Gastronomiebranche dient als Dreh- und Angelpunkt für die Mafia-Aktivitäten. Restaurants bieten eine ideale Plattform für Geldwäsche und illegale Geschäfte. Die Pizzeria in Muri AG, die als Drehscheibe für den Clan diente, war in den Handel mit Waffen und Falschgeld verwickelt. Die Mobilität der Gastroszene, insbesondere durch Kurierdienste, erleichtert diese kriminellen Aktivitäten.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Anello-Clan zahlreiche Gastrobetriebe in der Deutschschweiz kontrolliert, so die «Basler Zeitung». Diese reichen von Pizzerien bis zu Bars und Nachtklubs. Die Schwester des Bosses war zeitweise Inhaberin einer Pizzeria in Lenzburg, die später für 150'000 Franken verkauft wurde. Der Käufer war Teil einer Gruppe türkischer Staatsangehöriger, die im Pizzagewerbe aktiv ist und Verbindungen zum Clan hat.

Familiennetzwerke sichern Mafia-Strukturen in der Schweiz

Auch ein kosovarischer Staatsangehöriger, der vor etwa 15 Jahren ein Restaurant von den Kalabriern übernahm, ist weiterhin mit dem Clan verbunden. Er betreibt mittlerweile eine Pizzeria im Kanton Solothurn, die von der Schwester des Bosses frequentiert wird. Diese Netzwerke zeigen, dass die Geschäfte des Clans trotz der Inhaftierung ihrer Anführer weiterlaufen.

Die kriminellen Aktivitäten des Clans in der Schweiz müssen mit entschlossenen Massnahmen bekämpft werden. Die Verbindungen zur Mafia sind tief verwurzelt, und es bedarf umfassender Anstrengungen, um diese Strukturen zu zerschlagen. Die Unschuldsvermutung gilt weiterhin, doch die Bedrohung durch die Mafia bleibt bestehen.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.