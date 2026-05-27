  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schön, fit, erfolgreich Die junge Generation fühlt sich permanent unter Druck

SDA

27.5.2026 - 11:50

Das Spritzen von Botox ist nicht mehr nur Frauensache. (Symbolbild)
Das Spritzen von Botox ist nicht mehr nur Frauensache. (Symbolbild)
Keystone

Junge Menschen fühlen sich zunehmend unter Druck, attraktiv, gesund und leistungsfähig zu sein. Eine neue Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts zeigt: Stress, Selbstoptimierung und Schönheitsideale prägen den Alltag vieler Menschen im deutschsprachigen Raum – besonders bei jungen Frauen.

Keystone-SDA

27.05.2026, 11:50

27.05.2026, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele junge Menschen fühlen sich laut Studie dauerhaft gestresst und unter Druck.
  • Besonders Frauen leiden unter Schönheits- und Leistungsansprüchen.
  • Wellness und Selbstoptimierung werden für viele selbst zum Stressfaktor.
Mehr anzeigen

Junge Menschen stehen unter Druck, schön, gesund und leistungsfähig zu sein. Dies hat eine repräsentative Umfrage des Gottlieb Duttweiler Instituts im DACH-Raum ergeben, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Viele Menschen seien gestresst und stünden unter Leistungsdruck, heisst es darin. Entsprechend wachse das Bedürfnis nach Wohlbefinden und Selbstoptimierung. Das Gottlieb Duttweiler Institut spricht von einer «Feelgood Revolution» – so auch der Titel der Studie.

Die Mehrheit der Befragten in DACH-Raum (Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz), nämlich 54 Prozent, empfindet gemäss Communiqué den gesellschaftlichen Druck, «gut» auszusehen, als zu hoch. Dazu komme unter anderem der Zeitstress und der gefühlte Schlafmangel, unter dem insbesondere junge Menschen im Alter von bis zu 24 Jahren leiden würden. Nur gerade 12 Prozent unter ihnen hätten angegeben, selten gestresst zu sein.

Die Studie kommt zum Schluss, dass als Stress-Ausgleich «Wellness zu einer Art Reparaturwerkstatt für das erschöpfte und angeschlagene Subjekt» geworden sei. Gleichzeitig werde der Druck nach Wohlbefinden selber zum Stressfaktor, was in der Studie als «Wellness-Paradox» bezeichnet wird.

Frauen stärker unter Wellness-Druck

Die Befragung habe aufgezeigt, dass Frauen beim Aussehen, bei der körperlichen Leistungsfähigkeit und der gesunden Ernährung deutlich stärker unter Druck stünden als Männer. Frauen seien auch weniger zufrieden mit ihrem Aussehen.

Dass heisst aber nicht, dass Männer allgemein mit ihrer Erscheinung zufrieden sind. 24 Prozent von ihnen seien offen für eine Schönheitsoperation (bei Gesicht, Nase, Haaren und Bauch). Aber auch hier sind Frauen mit 36 Prozent in der Mehrzahl (bei Brust und Gesicht). Bei der Nutzung von Botox hätten die Männer mit einer Quote von 8 Prozent die Frauen (6 Prozent) aber überholt.

Die starke Zuwendung zu Wellness zeigt sich gemäss der Studie am weltweiten Markt. 2024 habe die Wellness-Ökonomie einen Marktwert von 6,8 Billionen Dollar erreicht, verbunden mit weiteren Wachstumsprognosen. Dies sei ein Markt, der grösser sei als IT, Sport oder Tourismus.

Für die DACH-Studie wurden im Dezember des vergangenen Jahres 3031 Menschen im Alter von 16 bis 75 Jahren befragt.

Meistgelesen

Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist
Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser

Mehr aus dem Ressort

Verlagerung in die Türkei. Berner Farb-Firma schliesst Produktion – 100 Jobs weg

Verlagerung in die TürkeiBerner Farb-Firma schliesst Produktion – 100 Jobs weg

Wende im Rechsstreit. Sieg für TX Group gegen Pascal Broulis vor Gericht

Wende im RechsstreitSieg für TX Group gegen Pascal Broulis vor Gericht

10 Prozent weniger Kapazität. Schon wieder IT-Panne – Flughafen Zürich bremst Anflüge

10 Prozent weniger KapazitätSchon wieder IT-Panne – Flughafen Zürich bremst Anflüge