Gedenkkonzert in Crans-Montana VS für Opfer der Brandkatastrophe – Gallery Ein zwölfköpfiges Streicherensemble spielte unter anderem Werke von Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Benjamin Britten. Bild: Keystone An der Veranstaltung nahmen 250 Personen teil, darunter (von links nach rechts) der Präsident des Walliser Staatsrats Christophe Darbellay, der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado und Bundesrat Beat Jans (Mitte). Bild: Keystone Gedenkkonzert in Crans-Montana VS für Opfer der Brandkatastrophe – Gallery Ein zwölfköpfiges Streicherensemble spielte unter anderem Werke von Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Benjamin Britten. Bild: Keystone An der Veranstaltung nahmen 250 Personen teil, darunter (von links nach rechts) der Präsident des Walliser Staatsrats Christophe Darbellay, der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado und Bundesrat Beat Jans (Mitte). Bild: Keystone

Fünf Monate nach der verheerenden Brandkatastrophe von Crans-Montana haben Angehörige, Politiker und Einwohner der Opfer gedacht. Bei einem Gedenkkonzert in der Kirche Sacré-Cœur erinnerte die Gemeinde an die 41 Menschen, die beim Feuer in der Silvesternacht ums Leben kamen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Crans-Montana fand ein Gedenkkonzert für die Opfer der Brandkatastrophe vom Jahreswechsel statt.

Beim Feuer in der Bar «Le Constellation» starben 41 Menschen, 115 weitere wurden verletzt.

Unter den Gästen waren Bundesrat Beat Jans sowie Vertreter aus Politik und Diplomatie. Mehr anzeigen

Mit einem Konzert in der Kirche Sacré-Cœur in Crans-Montana im Wallis ist am Montagabend der Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht gedacht worden. Organisiert wurde die «Hommage an die Engel von Crans-Montana» von der italienischen Botschaft in Bern.

Unter der künstlerischen Leitung von Michael Guttman wurde das Konzert von Crans Montana Classics als Moment der Zusammenkunft und der Besinnung konzipiert, um der verstorbenen Jugendlichen und derjenigen, die noch immer im Spital liegen, genau fünf Monate nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» zu gedenken. 41 Menschen starben in jener Nacht, 115 wurden teilweise schwer verletzt.

In der Kirche spielte ein Ensemble aus zwölf Streichern unter anderem Werke von Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Benjamin Britten.

Neben dem italienischen Botschafter Gian Lorenzo Cornado versammelte die Veranstaltung etwas mehr als 250 Personen, darunter Bundesrat Beat Jans, den Walliser Staatsratspräsidenten Christophe Darbellay und den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana Nicolas Féraud.