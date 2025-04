In der Schweiz leben Tausende mit gefälschten Pässen

Die Kantonspolizei Neuchâtel ermittelt gegen Passfälscher und Menschen mit fingierten Ausweisen. In der ganzen Schweiz ist der Anteil gefälschter Ausweise beträchtlich. KEYSTONE

Zehn Prozent der Schweizer Aufenthaltsbewilligungen kommen aufgrund gefälschter Dokumente zustande. So schätzen Polizei- und Zollbeamte die Situation ein, die regelmässig falsche Pässe und IDs beschlagnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Personen aus Nicht-EU-Staaten arbeiten in der Schweiz mit gefälschten Pässen von EU-Ländern, um die Personenfreizügigkeit zu nutzen und strikte Einwanderungshürden zu umgehen.

Viele gefälschte Identitätsdokumente werden bei der Ausstellung von Aufenthaltsbewilligungen nicht erkannt, was laut Experten dazu führt, dass bis zu zehn Prozent der Bewilligungen erschlichen sein könnten.

Behördenvertreter fordern verstärkte Schulungen für Gemeindemitarbeitende und Grenzpersonal, da Fälschungen immer professioneller werden und eine einheitliche Prüfung bislang fehlt. Mehr anzeigen

Manche arbeiten in Restaurants oder Nagelstudios. Was sie verbindet: Ein gefälschter Pass eines EU-Landes ermöglicht ihnen aufgrund der Personenfreizügigkeit, in der Schweiz zu arbeiten. Dabei stammen diese Menschen in Wirklichkeit aus Drittländern, für die die Schweiz sehr viel höhere Hürden errichtet hat, bevor sie hier leben und arbeiten dürfen.

In einer Reportage der SRF-«Rundschau» gibt eine Beamtin der Kantonspolizei Neuchâtel Einblick in ihre Ermittlungen gegen ein kriminelles Netzwerk, das zahlreichen Personen mit gefälschten Ausweisen ermöglicht, in Gastrobetrieben im Kanton zu arbeiten.

Fünfzig Personen hätten sie bereits festgenommen. Ihre Identitätskarten stammen vermeintlich aus Bulgarien, Litauen und Belgien – lauter Schengenstaaten. In Wahrheit sind die Dokumente fingiert.

Fälschungen sind gut gemacht

Die Fälschungen sind laut den Expert*innen gut gemacht, und es braucht Erfahrung und technische Hilfsmittel, um sie zu entlarven. Die Neuenburger Forensikerin zeigt zwei französische Pässe, die in einem gestohlenen Fahrzeug gefunden worden seien. Mithilfe von Licht, Lupe und Mikroskop stellt sie fest: Einer der Pässe ist gefälscht. Der Besitzer hätte damit möglicherweise eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten können.

Die Schwachstelle sind laut der Reportage Gemeindebehörden, die Ausweise prüfen, bevor sie Aufenthaltsbewilligungen erteilen. Übungen mit gefälschten Pässen hätten gezeigt, dass manche Angestellte nicht jedes falsche Identitätsdokument erkennen würden.

Dies wiegt umso schwerer, da mehrere Expert*innen jede zehnte Aufenthaltsbewilligung für erschlichen halten, da sie aufgrund gefälschter Dokumente erteilt wurde. Ende 2024 lebten in der Schweiz laut Staatssekretariat für Migration SEM 921'542 Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung – nicht zu verwechseln mit der langfristigeren Niederlassungsbewilligung. Zehn Prozent davon sind eine beträchtliche Gruppe.

Alexander Ott von der Berner Fremdenpolizei kommt aufgrund von Kontrollen und sichergestellten Fälschungen auf diesen Anteil erschlichener Bewilligungen. Als aktuelles Beispiel nennt er zwei Vietnamesinnen, die mit falschen belgischen Pässen in einem Nagelstudio gearbeitet hätten.

Fälschernetzwerke

Simon Baechler, Chef der Kriminalpolizei Neuenburg, ermittelt gegen die Fälschernetzwerke. Auch er hält die Schätzung von zehn Prozent erschlichener Aufenthaltsgenehmigungen für realistisch: «Je intensiver man sucht, desto mehr entdeckt man», erklärt er.

Alexander Ott betont, wie wichtig es sei, die Einwohnerdienste der Gemeinden in der Kontrolle von Pässen und Identitätskarten zu schulen, damit sie Fälschungen tatsächlich erkennen. Eine flächendeckende Ausbildung gebe es derzeit nicht, diese sei aber notwendig, ist Ott überzeugt.

Das SEM bestätigt, dass in dieser Hinsicht Handlungsbedarf bestehe. Es habe den Verband der Einwohnerdienste kontaktiert, um die Kontrolldichte zu analysieren. Bis Ende des Jahres will es dem Bundesrat Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten.

Gerade die gefälschten Kunststoffkarten würden immer besser, erklärt ein Dokumentenexperte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit. Auch die Grenzwächter müssen daher kontinuierlich geschult werden.

