Nächste Gewitterfront zieht über die Schweiz

Durch die Schweiz ziehen teils heftige Gewitter. (Symbolbild) Keystone/Alessandro Della Bella

Das Wetter wird ungemütlich. In der Schweiz wird es gewittrig und nass.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das schöne Wetter ist vorerst vorbei.

In der Schweiz kommt es am Montag zu zahlreichen Gewittern.

Laut «MeteoSchweiz» gilt Gefahrenstufe 3. Mehr anzeigen

09:34 Uhr Nächstes Gewitter zieht über die Schweiz Laut dem Regenradar von Meteosearch.ch ist erkennbar, dass um 10 Uhr die nächste grosse Gewitterfront über die Schweiz hinwegzieht. Der Südwestwind wird für eine leichte Abkühlung der Temperaturen sorgen. Besonders der Süden und Südwesten des Landes werden von der Gewitterfront betroffen sein. Nach dem Durchzug der Front wird sich die Situation etwas entspannen.

In der Schweiz gewittert es wieder. Das Wetter bleibt den ganzen Tag über unbeständig, wobei die Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad liegen. «MeteoSchweiz» hat für fast die gesamte Schweiz die Gefahrenstufe 3 aufgrund der Unwetter ausgerufen.

Die Warnung gilt von fünf Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Lediglich Teile von Graubünden sind von der Warnung ausgenommen. Die Waldbrandgefahr bleibt weiterhin hoch, insbesondere im Wallis, wo gar die höchste Gefahrenstufe herrscht.

Wetter-Besserung ab Mittwoch

Ab Mittwoch wird es dann wieder sonnig. Auch am Dienstag wird es gewittrig bleiben und es ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Die stärksten Gewitter und Niederschläge werden am Nachmittag und Abend erwartet.

Die Temperaturen werden auf 21 Grad zurückgehen. Am Mittwoch wird es vereinzelt noch regnen und mit 20 Grad wird es so kühl wie schon seit Wochen nicht mehr. Bereits am Donnerstag steigen die Temperaturen wieder an und es wird viel Sonnenschein geben. Zum Wochenende hin sind wieder kleinere Wetterstörungen möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 26 Grad.