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Die grösste Hitze kommt erst noch «Gegen Wochenende liegen sogar 37 Grad drin»

Dominik Müller

23.6.2026

Grossandrang in der Limmat und der Badeanstalt Oberer Letten in Zürich wird wohl auch in den kommenden Tagen ein gewohntes Bild bleiben.
Grossandrang in der Limmat und der Badeanstalt Oberer Letten in Zürich wird wohl auch in den kommenden Tagen ein gewohntes Bild bleiben.
Archivbild: Keystone

Die Schweiz erlebt einen Juni, wie er nur selten vorkommt. Meteorologen erwarten am Freitag und Samstag Temperaturen von bis zu 37 Grad. Damit könnten zahlreiche Junirekorde fallen.

Dominik Müller

23.06.2026, 00:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die aktuelle Hitzewelle verschärft sich weiter, mit erwarteten Höchstwerten von 35 bis 37 Grad gegen Wochenende.
  • Zahlreiche Junirekorde könnten fallen, soagt die höchste jemals gemessene Juni-Temperatur der Schweiz ist möglich.
  • Historisch bemerkenswert ist die Hitzewelle vor allem wegen ihrer frühen Jahreszeit, ihrer Dauer und der ungewöhnlich hohen Temperaturen bis in die Bergregionen.
Mehr anzeigen

Die Schweiz schwitzt – und es wird noch heisser. Während die Temperaturen bereits seit Tagen deutlich über der 30-Grad-Marke liegen, erwarten Meteorologen zum Ende der Woche eine weitere Verschärfung der Hitzelage.

«Dann dürfte es verbreitet 35 bis 37 Grad heiss werden», sagt Klaus Marquardt von MeteoNews zu blue News. Damit könnten nicht nur zahlreiche Junirekorde fallen – regional geraten sogar Allzeitrekorde ins Wanken.

Verantwortlich für die Hitzewelle ist eine stabile Omegalage, die sich nur langsam ostwärts verlagert. Bis mindestens zum Wochenende bleibt die Schweiz unter dem Einfluss eines mächtigen Hochdruckrückens. Erst gegen Ende der Woche gelangt von Frankreich her nochmals deutlich heissere Luft ins Land. «Die wärmsten Tage wären Freitag und Samstag», sagt Meteorologe Marquardt. Die Wettermodelle seien sich dabei weitgehend einig.

Bereits in den vergangenen Tagen lagen die Höchstwerte vielerorts zwischen 30 und 34 Grad. Nun rücken Temperaturen in Reichweite, die in der Schweiz selbst im Hochsommer nur selten erreicht werden. «Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo knapp an der 30-Grad-Marke kratzen», sagt Marquardt.

Junirekorde vor dem Fall

Besonders spannend wird der Blick auf die Rekordlisten. Nach aktuellem Stand dürften mehrere Stationen ihre bisherigen Juni-Höchstwerte erreichen oder sogar übertreffen.

Die Juni-Temperaturrekorde nach Messstation

  • Basel-Binningen: 36,9 Grad (27.06.1947)
  • Bern: 34,4 Grad (27.06.2019)
  • Chur: 36,0 Grad (23.06.2003)
  • Genf: 36,4 Grad (30.06.1950)
  • Luzern: 34,8 Grad (27.06.2019)
  • Lugano: 34,8 Grad (27.06.2019)
  • Sitten: 36,4 Grad (19.06.2022)
  • St. Gallen: 31,4 Grad (30.06.2019)
  • Zürich-Flughafen: 35,9 Grad (23.06.2003)
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Sollten tatsächlich 37 Grad gemessen werden, wäre dies sogar die höchste jemals registrierte Juni-Temperatur in der Schweiz. «Sobald dieser Wert irgendwo gemessen wird, ist das die höchste Juni-Allzeittemperatur für die gesamte Schweiz», sagt Marquardt.

War's bei dir im Juni schon mal so heiss? Hier findest du's raus

Wann war der Hitzerekord im Juni bei dir?

Gib deinen Wohnort ein. Wir zeigen die drei nächstgelegenen Wetterstationen, ihren höchsten je im Juni gemessenen Tageshöchstwert und den Verlauf der Juni-Höchsttemperaturen über die Jahre. Daten: MeteoSchweiz.

📍
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Historisch – nicht nur wegen der Höchstwerte

Historisch bemerkenswert ist die aktuelle Wetterlage aber schon vor allfälligen Rekorden. Der Grund liegt weniger in einzelnen Spitzenwerten als vielmehr in der Kombination aus Dauer und frühem Zeitpunkt.

Die aktuelle Hitzewelle im Juni ist von einer solchen Intensität, wie sie sonst eher im Hochsommer auftritt. Vergleichbare Ereignisse gab es in den Jahren 1911, 1945, 1947 oder während des Hitzesommers 2003. Damals wurden die längsten Hitzeperioden jedoch meist erst zwischen Mitte Juli und Mitte August registriert, wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt.

Die aktuelle Lage könnte deshalb in mehrfacher Hinsicht in die Wettergeschichte eingehen. Zum einen wegen der aussergewöhnlich frühen Serie von Hitzetagen, zum anderen wegen der möglichen Rekordwerte.

Auch die Berge bleiben ungewöhnlich warm

Nicht nur in den Niederungen wird geschwitzt. Selbst auf 2000 Metern Höhe werden in diesen Tagen über 20 Grad erreicht. Die Nullgradgrenze steigt zeitweise auf über 4500 Meter. Damit herrschen selbst in den Bergen Bedingungen, die deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegen.

Die Hitze hat inzwischen auch Auswirkungen auf die Monatsbilanz. Nach Angaben von Marquardt lag der Juni nach der Monatsmitte noch ungefähr im Bereich des langjährigen Mittels. Die anhaltende Hitzewelle hat dieses Bild jedoch komplett verändert.

«Jetzt sind wir schon fast zwei Grad drüber», sagt der Meteorologe. Sollte die aktuelle Wetterlage anhalten, könnte der Temperaturüberschuss bis Monatsende sogar auf rund vier Grad anwachsen. Damit hätte der Juni gute Chancen, den bisher wärmsten Juni der Messgeschichte zu übertreffen.

Ob tatsächlich neue Landesrekorde fallen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Klar scheint jedoch schon jetzt: Die Schweiz erlebt eine aussergewöhnliche Hitzewelle. Und ihr Höhepunkt steht erst noch bevor.

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