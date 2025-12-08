  1. Privatkunden
Nur noch 200 Franken für SRG? Das sagen die Gegner zu den Folgen der Halbierungsinitiative

SDA

8.12.2025 - 12:14

Der Hauptsitz der SRG in Bern.
Der Hauptsitz der SRG in Bern.
Keystone

Nächstes Jahr entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die SRG-Halbierungsinitiative. Am Montag haben die Gegner ihre Kampagne lanciert.

Keystone-SDA

08.12.2025, 12:14

08.12.2025, 13:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein überparteiliches Komitee warnt, dass die Halbierungsinitiative den Service Public gefährde und den Zugang zu verlässlichen Informationen schwäche.
  • Die Initiative will die Radio- und TV-Gebühren von 335 auf 200 Franken senken und die Unternehmensabgabe abschaffen, was rund die Hälfte der SRG-Einnahmen kosten würde.
  • Trotz einer bereits vom Bundesrat beschlossenen Reduktion der Haushaltsabgabe rechnet die SRG bis 2029 mit Einsparungen von 270 Millionen Franken.
Mehr anzeigen

Die SRG-Initiative sei keine harmlose Sparmassnahme, sondern bedrohe den Service Public und schwäche die Schweiz: Mit diesem Argument hat sich ein überparteiliches Komitee gegen die Abstimmungsvorlage vom 8. März in Stellung gebracht.

Besonders in unsicheren Zeiten brauche es einen flächendeckenden Zugang zu verlässlichen Informationen, machte das Komitee am Montag in Bern vor den Medien geltend. Die SRG stelle sicher, dass die Menschen in allen Teilen der Schweiz Zugang zu unabhängiger Berichterstattung hätten. Starke Medien schützten vor Desinformation.

Die Initiative würde das Medienhaus dazu zwingen, ihr Angebot noch viel massiver zusammenzustreichen, warnten Parlamentsmitglieder der Grünen, SP, Mitte, GLP und FDP. Auch die Schweizer Kultur und der Sport würden eine wichtige Plattform verlieren.

SRG würde Hälfte der Einnahmen verlieren

Die von SVP-Kreisen initiierte Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» will die Gebühren für Radio und Fernsehen von 335 auf 200 Franken pro Jahr senken. Die Unternehmensabgabe würde bei Annahme des Volksbegehrens vollständig abgeschafft. Laut der Gegnerseite würde die SRG damit rund die Hälfte der Gebühreneinnahmen verlieren.

Darum ist die SRG-Initiative auch als Halbierungsinitiative bekannt. Der Bundesrat ist den Initianten schon im vergangenen Jahr entgegengekommen. Er beschloss, die Haushaltsabgabe auf dem Verordnungsweg auf 300 Franken pro Jahr zu senken. Zahlreiche Unternehmen müssen in Zukunft ausserdem keine Abgabe mehr bezahlen.

Als Folge davon rechnet SRG bis 2029 mit Einsparungen von rund 270 Millionen Franken. Dies entspricht rund 17 Prozent des heutigen Finanzrahmens.

«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»
Vater beim Familienspaziergang von Krampussen brutal attackiert
80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis
Aargauer Gemeinde beschliesst Tempo 30 – Fahrlehrer bläst zum Widerstand
Odermatt schliesst Frieden mit Beaver Creek: «Diese Sachen hat man schon im Kopf»

Videos aus dem Ressort

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

Die EU dreht den Gashahn zu: Bis spätestens Ende 2027 will Brüssel vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Damit wollen sich die EU-Staaten langfristig unabhängig von Energieimporten aus Russland und damit weniger erpressbar machen. Zudem wird es Russland erschwert, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Milliardengewinnen aus Energielieferungen zu finanzieren.

05.12.2025

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

In der Schweiz wird es vorderhand keine nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas geben. Die Juso-Volksinitiative «für eine Zukunft» ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Applaus gab es bei den Abstimmungssiegern aber auch bei den Verlierern, der Juso. «Wir haben es geschafft, über ein Jahr über unsere grössten Krisen zu sprechen», so die Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann.

30.11.2025

Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»

Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»

STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im November um 0,3 auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Mini-Anstieg auf 88,5 Zähler gerechnet.  «Die Unternehmen haben doch länger erwartet, dass im kommenden Jahr durch das viele Geld, das die Politik sich leiht und unter die Leute bringt, dass da ein Aufschwung kommt, und man hat ausserdem erwartet, dass die neue Bundesregierung Reformen verabschiedet im Herbst über die Schulden hinaus. Und jetzt gibt es doch eine gewisse Skepsis, ob das was wird. Erstmal sieht man, dass nach den Plänen, die wir derzeit haben, das zusätzlich aufgenommene Geld teilweise gar nicht in zusätzliche Investitionen fliesst, sondern Haushaltslöcher stopft. Das ist nicht gut. Und die Reformen bleiben aus oder weisen sogar in die falsche Richtung, wenn wir etwa an die Rentenreform denken, die treibt ja die Kosten für künftige Bundeshaushalte in die Höhe. Das heisst, höhere Steuern, möglicherweise auch höhere Beitragssätze in der Rentenversicherung, und da sagt die Wirtschaft, das hilft uns nicht.» Mit Blick auf den Streit um die Rentenreform forderte Fuest die Beteiligten auf, noch mal nachzudenken. «Die Renten müssen dauerhaft langsamer steigen als die Löhne. Das gilt auch für die Pensionen, da haben wir ähnliche Probleme, und entsprechend sollte sich die Politik verhalten, aber derzeit weitet die Politik eher die Rentenleistung aus und sie steuert damit in die falsche Richtung. Deshalb haben wir eben gefordert, das gesamte Paket nochmal zurückzuziehen. Es soll ja eine Rentenkommission geben, die sollte man mal anhören und dann solide entscheiden.» Nach einem Schrumpfen im Frühjahr und einer Stagnation im Sommer dürfte die deutsche Wirtschaft im laufenden Schlussquartal 2025 nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht wachsen. Ein spürbares Anziehen der Konjunktur erwarten Fachleute aber erst für das kommende Jahr.

24.11.2025

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»

Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»

