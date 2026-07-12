In La Chaux-sur-Cossonay VD ist eine geheime Konferenz mit französischen Neonazis und Holocaustleugnern in letzter Minute verhindert worden. Die Veranstaltung war als private Saalmiete getarnt.

Hier in La Chaux hätte das Treffen stattfinden sollen.

Darum geht’s Im waadtländischen La Chaux-sur-Cossonay ist am Samstag kurzfristig eine geheime Konferenz mit französischen Rechtsextremisten und Holocaustleugnern gestoppt worden.

Die Veranstaltung war als gewöhnliche Saalmiete getarnt. Erst durch Hinweise aus antifaschistischen Kreisen wurden Behörden und Polizei informiert.

Unter den angekündigten Referenten befanden sich mehrere in Frankreich bekannte Holocaustleugner und Rechtsextremisten. Zusammenfassung erstellt mit

Eine als private Saalmiete getarnte Veranstaltung mit prominenten französischen Rechtsextremisten und Holocaustleugnern ist im Kanton Waadt in letzter Minute verhindert worden. Die Gemeinde La Chaux-sur-Cossonay annullierte die Reservation der Gemeindehalle, noch bevor die Konferenz beginnen konnte.

Die Veranstaltung war für Samstag unter dem Titel «Welche Zukunft für das weisse Europa?» geplant, wie die Zeitung «Le Matin Dimanche» schreibt. Beworben worden war sie bereits im Juni in der französischen rechtsextremen Zeitung Rivarol, allerdings ohne Angabe des Austragungsorts. Lediglich von einer Veranstaltung «im Raum Lausanne» war die Rede.

Antifaschisten decken Veranstaltungsort auf

Erst nachdem antifaschistische Gruppen den Veranstaltungsort öffentlich gemacht und zu Protesten aufgerufen hatten, gelangte die Information an Gemeinde, Polizei und Medien. Laut den Behörden war weder eine Demonstration angemeldet noch wusste die Gemeinde, wer tatsächlich hinter der Saalmiete steckte.

Nach einer Krisensitzung suchten Vertreter der Gemeinde gemeinsam mit der Kantonspolizei die Organisatoren in der bereits vorbereiteten Halle auf. Die Reservation wurde daraufhin aufgehoben.

Gemeindepräsident Pascal Rossy sprach von einem ruhigen Ablauf. Die Organisatoren hätten die Entscheidung akzeptiert und das Gebäude ohne Zwischenfälle verlassen. Aus Sicherheitsgründen blieb die Polizei den gesamten Nachmittag vor Ort.

Treffen als Familienanlass getarnt

Nach Angaben der Gemeinde war der Saal von einem Bewohner der Region reserviert worden – scheinbar für einen gewöhnlichen privaten Anlass. Solche Reservationen würden in kleinen Gemeinden meist auf Vertrauensbasis erfolgen.

Rossy kündigte an, die Behörden würden nun prüfen, ob rechtliche Schritte eingeleitet werden. Der Vorfall zeige, dass das bisherige Vorgehen bei Saalvermietungen überdacht werden müsse.

Zu den angekündigten Rednern gehörte unter anderem Vincent Reynouard, einer der bekanntesten Holocaustleugner Frankreichs. Er war erst im vergangenen Jahr verurteilt worden, nachdem er den Holocaust als «Gerücht» bezeichnet hatte.

Ebenfalls auftreten sollten Jérôme Bourbon, Chefredaktor der mehrfach wegen antisemitischer und revisionistischer Inhalte verurteilten Zeitung Rivarol, sowie Christophe Picard, der unter dem Namen Henri de Fersan auftritt und der französischen rechtsextremen Szene zugerechnet wird.