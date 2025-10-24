  1. Privatkunden
Internationales Ranking Gehört Juso-Chefin Hostetmann zu den mächtigsten Finanz-Akteuren?

Oliver Kohlmaier

24.10.2025

Die 24-jährige Mirjam Hostetmann ist die neue Juso-Präsidentin.
Die 24-jährige Mirjam Hostetmann ist die neue Juso-Präsidentin.
sda (Archivbild)

Die Schweizer Juso-Chefin neben milliardenschweren Investoren? Ein britisches Magazin für Superreiche hat Mirjam Hostetmann für ein Ranking der einflussreichsten 100 Persönlichkeiten der Hochfinanz nominiert.

Redaktion blue News

24.10.2025, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das britische Magazin «Spear's» hat die Schweizer Juso-Chefin Mirjam Hostetmann für ihre «Power List 2025» nominiert – wegen der Erbschaftssteuer-Initiative.
  • In der Top-100-Liste tauchen Persönlichkeiten auf, die das Leben von sehr vermögenden Privatpersonen (Ultra High Net Worth Individuals) beeinflussen.
  • Hostetmann habe mit der Initiative «genug Aufmerksamkeit erregt, um den Ruf des Landes als uneinnehmbare Festung für privates Vermögen zu beschädigen».
Mehr anzeigen

LVMH-Erbe Frédéric Arnault, Tech-Investor Peter Thiel und Bankerin Emma Crystal: In einer wichtigen Top-100-Liste könnte sich die Schweizer Juso-Chefin Mirjam Hostetmann möglicherweise bald in ungewohnter Gesellschaft befinden. Denn in der «Power List» von «Spear's» tauchen üblicherweise die reichsten und mächtigsten Akteure der globalen Hochfinanz auf.

Das renommierte Magazin richtet sich an Ultra High Net Worth Individuals, also Menschen mit sehr viel Geld. Die «Power List» repräsentiert nach eigenen Angaben «die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, die die Welt des privaten Vermögens prägen und das Leben von Ultra High Net Worth Individuals beeinflussen».

Nun hat «Spear's» Mirjam Hostetmann als Kandidatin für die diesjährige Ausgabe der Liste nominiert – wegen der Erbschaftssteuer-Initiative. Zwar wird diese voraussichtlich scheitern. Mit dem Vorstoss haben die Jusos und vor allem ihre Chefin Mirjam Hostetmann jedoch auch international für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Erste SRG-Trendumfrage. Klare Mehrheit ist bereits jetzt gegen die Juso-Erbschaftssteuer

Erste SRG-TrendumfrageKlare Mehrheit ist bereits jetzt gegen die Juso-Erbschaftssteuer

«Uneinnehmbare Festung für privates Vermögen»

«Sie ist zum Gesicht der Bewegung für die Einführung einer eidgenössischen Erbschaftssteuer geworden, die eine Abgabe von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen über 50 Millionen Franken vorsieht», schreibt Spear's.

In der knappen Vorstellung Hostetmanns lässt vor allem ein Satz aufhorchen: «Selbst wenn die Massnahme nicht in Kraft tritt (wie die meisten erwarten), hat sie doch genug Aufmerksamkeit erregt, um den Ruf des Landes als uneinnehmbare Festung für privates Vermögen zu beschädigen.»

Ob Hostetmann es in die «Power List 2025» schafft, wird sich am 29. Oktober zeigen, wenn «Spear's» die endgültige Liste veröffentlicht. Doch die Nominierung allein ist ein Indiz dafür, dass Hostetmann und die Jusos einen Nerv getroffen haben.

