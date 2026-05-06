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260 Meter im Gegenverkehr Geisterfahrer wendet auf A4 plötzlich – Irrfahrt kommt ihn teuer zu stehen

Dominik Müller

6.5.2026

Nach seiner Geisterfahrt verliess der Autofahrer die A4 bei Seewen SZ.
Nach seiner Geisterfahrt verliess der Autofahrer die A4 bei Seewen SZ.
Google Street View

Ein Autofahrer erkennt im Kanton Schwyz zu spät, dass er sich auf einer Autobahn befindet. Er wendet – und fährt in die falsche Richtung. Die Situation endet glimpflich, zieht jedoch Konsequenzen nach sich.

Dominik Müller

06.05.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Autofahrer fuhr bei Seewen SZ als Geisterfahrer auf die A4.
  • Er legte rund 260 Meter in falscher Richtung zurück und kreuzte mehrere Fahrzeuge – ein Unfall blieb aus.
  • Neben diesem Delikt wurde er nun auch wegen Sachbeschädigung verurteilt.
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Ein 24-jähriger Mann hat auf der A4 bei Seewen SZ im Oktober 2025 eine gefährliche Irrfahrt als Geisterfahrer unternommen. An deren Ursprung steht eine kuriose Fehlinterpretation: Der im Kanton Obwalden wohnhafte Mann realisierte am Ende der Einfahrt nicht, dass er sich auf der Autobahn befindet – «infolge pflichtwidrig ungenügender Aufmerksamkeit beim Beobachten der Signalisation», wie es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Schwyz von Anfang April heisst.

So wendete der Autofahrer am Ende der Einspurstrecke und befuhr die zweispurige A4 rund 260 Meter auf der Überholspur in die falsche Richtung. Während der Falschfahrt kreuzte er ein Auto auf der Normalspur sowie mehrere Fahrzeuge auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt Seewen.

Als er sein Malheur bemerkte, wendete der junge Mann erneut und verliess die Autobahn umgehend wieder Richtung Seewen. Nur durch grosses Glück kam es zu keinem Unfall.

Nicht die erste Geisterfahrt bei Seewen

Mit seiner Geisterfahrt hat er sich der fahrlässigen groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gemacht. Doch damit nicht genug: Weil er sich im Februar dieses Jahres in einer Unterkunft gewaltsam Zutritt zu zwei Zimmern verschaffte, wurde er zudem wegen Sachbeschädigung verurteilt.

Das Strafmass beläuft sich auf eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 90 Franken und einer Busse von 2850 Franken. Die Geldstrafe muss er nur begleichen, wenn er in den nächsten zwei Jahren erneut straffällig wird. Die Busse hingegen muss er in jedem Fall bezahlen, gleiches gilt auch für die Verfahrenskosten in Höhe von rund 1100 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

Kurios: Bereits im Juli 2024 wendete ein Autofahrer auf der A4 bei Seewen und fuhr entgegen der Fahrtrichtung nach Süden. Ein 65-jähriger Tourist aus Polen wollte damals den schnellsten Weg nach Italien nehmen.

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