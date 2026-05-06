Geisterfahrer wendet auf A4 plötzlich – Irrfahrt kommt ihn teuer zu stehen

260 Meter im GegenverkehrGeisterfahrer wendet auf A4 plötzlich – Irrfahrt kommt ihn teuer zu stehen
Dominik Müller
6.5.2026
Ein Autofahrer erkennt im Kanton Schwyz zu spät, dass er sich auf einer Autobahn befindet. Er wendet – und fährt in die falsche Richtung. Die Situation endet glimpflich, zieht jedoch Konsequenzen nach sich.
Ein 24-jähriger Mann hat auf der A4 bei Seewen SZ im Oktober 2025 eine gefährliche Irrfahrt als Geisterfahrer unternommen. An deren Ursprung steht eine kuriose Fehlinterpretation: Der im Kanton Obwalden wohnhafte Mann realisierte am Ende der Einfahrt nicht, dass er sich auf der Autobahn befindet – «infolge pflichtwidrig ungenügender Aufmerksamkeit beim Beobachten der Signalisation», wie es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Schwyz von Anfang April heisst.
So wendete der Autofahrer am Ende der Einspurstrecke und befuhr die zweispurige A4 rund 260 Meter auf der Überholspur in die falsche Richtung. Während der Falschfahrt kreuzte er ein Auto auf der Normalspur sowie mehrere Fahrzeuge auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt Seewen.
Als er sein Malheur bemerkte, wendete der junge Mann erneut und verliess die Autobahn umgehend wieder Richtung Seewen. Nur durch grosses Glück kam es zu keinem Unfall.
Nicht die erste Geisterfahrt bei Seewen
Mit seiner Geisterfahrt hat er sich der fahrlässigen groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gemacht. Doch damit nicht genug: Weil er sich im Februar dieses Jahres in einer Unterkunft gewaltsam Zutritt zu zwei Zimmern verschaffte, wurde er zudem wegen Sachbeschädigung verurteilt.
Das Strafmass beläuft sich auf eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 90 Franken und einer Busse von 2850 Franken. Die Geldstrafe muss er nur begleichen, wenn er in den nächsten zwei Jahren erneut straffällig wird. Die Busse hingegen muss er in jedem Fall bezahlen, gleiches gilt auch für die Verfahrenskosten in Höhe von rund 1100 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.
Hier fährt ein Mercedes auf dem Pannenstreifen rückwärts
Über 7 Stunden stehen die Reisenden vor dem Gotthard-Nordportal am Karfreitag im Stau. Ein Mercedes-Fahrer will davon offenbar nichts wissen. Er legt kurzerhand den Rückwärtsgang ein – mitten auf der Autobahn!