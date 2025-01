Geisterfahrer verursacht Frontalkollision im Gotthardtunnel

Nach dem Umfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Kantonspolizei Uri

Ein 76-jähriger Geisterfahrer verursachte im Naxbergtunnel der A2 einen schweren Unfall. Vier Personen wurden erheblich, eine leicht verletzt. Die Autobahn musste 90 Minuten gesperrt werden.

Ein 76-jähriger Geisterfahrer wendete auf der A2 im Gotthard-Vortunnel und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Vier Personen wurden schwer und eine leicht verletz.

Die A2 in Richtung Süd wurde für 90 Minuten gesperrt, um die umfangreichen Bergungsarbeiten durchzuführen.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Rettungsdienste, die Rega und die Schadenwehr Gotthard, waren an den Massnahmen beteiligt. Mehr anzeigen

Am Freitag, fuhr der Lenker eines Fahrzeugs mit Urner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Im Vortunnel des Gotthard-Strassentunnels wendete der 76-jährige Autofahrer aus unbekannten Gründen sein Fahrzeug und fuhr auf der Überholspur als Geisterfahrer in Fahrtrichtung Nord. Im Naxbergtunnel kam es zu einer frontalen Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug.

Beim Unfall verletzten sich vier Personen erheblich und eine Person leicht. Sie wurden durch die Rettungsdienste ins Kantonsspital Uri überführt. Die Höhe des Sachschadens kann momentan nicht beziffert werden.

Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd für rund 90 Minuten gesperrt werden.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, die Rega, Rettungsdienste aus den Kantonen Uri, Tessin und Luzern, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.