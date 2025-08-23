«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sicherheit Schweizer Kontrollschilder «Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»

ai-scrape

23.8.2025 - 08:00

Eines der ersten Autokennzeichen des neuen Kantons Jura, fotograriert am 7. August 1979: Der Sicherheitsstandard der Kontrollschilder hat sich seither nicht verändert.
Eines der ersten Autokennzeichen des neuen Kantons Jura, fotograriert am 7. August 1979: Der Sicherheitsstandard der Kontrollschilder hat sich seither nicht verändert.
KEYSTONE

Der Bundesrat hält die Sicherheitsmerkmale von Schweizer Kennzeichen für ausreichend: André Seiler von Plaque Suisse hält sie dagegen für veraltet und verweist auf internationale Standards.

23.08.2025, 08:00

23.08.2025, 08:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • André Seiler von Plaque Suisse, die für 20 Kantone Kennzeichen herstellen, kritisiert den Sicherheitsstandard der Schweizer Kontrollschilder.
  • Seit 1971 seien die Sicherheitsmerkmale nicht verändert worden.
  • Seiler selbst habe Mühe, Fälschungen, die online bestellt werden können, vom Original zu unterscheiden.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat sieht keinen Anlass, die Sicherheitsstandards von Schweizer Kontrollschildern zu überarbeiten. Dies wurde als Antwort auf eine Anfrage von SVP-Ständerat Werner Salzmann bekanntgegeben, der die Sicherheit der Schilder infrage gestellt hatte. Salzmann argumentierte, dass die Sicherheitsmerkmale seit 1971 unverändert geblieben seien.

André Seiler, Geschäftsführer von Plaque Suisse, äusserte scharfe Kritik an dieser Haltung. Er bezeichnete die aktuellen Sicherheitsmerkmale, wie die reflektierende Folie mit Laserzeichen, als unzureichend. Seiner Meinung nach sei es für Polizisten kaum möglich, diese Merkmale zuverlässig zu überprüfen, da der Lichteinfall eine entscheidende Rolle spiele.

Seiler führte im «Blick» weiter aus, dass die Fälschung von Schildern in der Schweiz ein wachsendes Problem darstelle. Er habe selbst eine Fälschung aus Frankreich bestellt, die kaum vom Original zu unterscheiden sei. Im Vergleich dazu hätten andere Länder bereits fortschrittlichere Technologien wie Hologramme oder digitale Signaturen eingeführt.

20 gefälschte Schilder im letzten Jahr

Das Bundesamt für Strassen (Astra) erklärte, dass die Diskussion über digitale Kontrollschilder international noch in den Anfängen stecke. Dennoch beobachte man die Entwicklungen in diesem Bereich, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Keien Fälschung: Das Autokennzeichen mit der Nummer SG 1 auf einem Foto vom Februar 2013. Das gute Stück wurde damals einer bei Internet-Auktion des Strassenverkehrsamt St. Gallen für 135'000 Franken versteigert.
Keien Fälschung: Das Autokennzeichen mit der Nummer SG 1 auf einem Foto vom Februar 2013. Das gute Stück wurde damals einer bei Internet-Auktion des Strassenverkehrsamt St. Gallen für 135'000 Franken versteigert.
KEYSTONE

Seiler ist überzeugt, dass die Landesregierung das Risiko von Fälschungen unterschätzt. Obwohl das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Jahr 2024 nur 20 gefälschte Schilder entdeckt habe, sei die Dunkelziffer vermutlich höher.

«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu», sagt Seiler dem «Blick». Er  wurde sogar gebeten, Schulungen für BAZG-Mitarbeiter durchzuführen, um Fälschungen besser erkennen zu können.

Seiler pocht auf Sicherheitsstandards

Trotz der fehlenden offiziellen Statistiken über gefälschte Schilder betont Seiler, dass die Sicherheitsstandards dringend erhöht werden müssten. Er sieht darin nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für sein Unternehmen, das zur Hälfte der deutschen Firma Tönnjes gehört, die als Marktführerin in Europa gilt.

Seiler betont, dass es ihm nicht um den geschäftlichen Vorteil gehe, sondern um die Verbesserung der Sicherheitsstandards. Als leidenschaftlicher Experte für Kontrollschilder würde er sich freuen, wenn die Modernisierung vorangetrieben würde.

Dies könnte auch die Position von Plaque Suisse stärken, insbesondere bei der Modernisierung des Maschinenparks und der Entwicklung neuer Kennzeichen.

Meistgelesen

Corsica Ferries verärgern Reisende mit häufigen Absagen
Tod am Set von «Emily in Paris»
«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»
Aussage veröffentlicht: Maxwell wäscht Trump im Fall Epstein rein
«Selenskyj hat zu allem Nein gesagt»

Videos aus dem Ressort

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.

07.08.2025

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Staatsanwaltschaft greift ein. Basler Beauty-Chefin zahlt junger Kosmetikerin nur 3.45 Franken pro Stunde

Staatsanwaltschaft greift einBasler Beauty-Chefin zahlt junger Kosmetikerin nur 3.45 Franken pro Stunde

Abstimmung zur Liegenschaftssteuer. Abschaffung des Eigenmietwerts erklärt

Abstimmung zur LiegenschaftssteuerAbschaffung des Eigenmietwerts erklärt

Schluein GR. Frau (76) nickt im Auto kurz ein – und kollidiert mit Hausmauer

Schluein GRFrau (76) nickt im Auto kurz ein – und kollidiert mit Hausmauer