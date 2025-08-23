Der Bundesrat sieht keinen Anlass, die Sicherheitsstandards von Schweizer Kontrollschildern zu überarbeiten. Dies wurde als Antwort auf eine Anfrage von SVP-Ständerat Werner Salzmann bekanntgegeben, der die Sicherheit der Schilder infrage gestellt hatte. Salzmann argumentierte, dass die Sicherheitsmerkmale seit 1971 unverändert geblieben seien.
André Seiler, Geschäftsführer von Plaque Suisse, äusserte scharfe Kritik an dieser Haltung. Er bezeichnete die aktuellen Sicherheitsmerkmale, wie die reflektierende Folie mit Laserzeichen, als unzureichend. Seiner Meinung nach sei es für Polizisten kaum möglich, diese Merkmale zuverlässig zu überprüfen, da der Lichteinfall eine entscheidende Rolle spiele.
Seiler führte im «Blick» weiter aus, dass die Fälschung von Schildern in der Schweiz ein wachsendes Problem darstelle. Er habe selbst eine Fälschung aus Frankreich bestellt, die kaum vom Original zu unterscheiden sei. Im Vergleich dazu hätten andere Länder bereits fortschrittlichere Technologien wie Hologramme oder digitale Signaturen eingeführt.
20 gefälschte Schilder im letzten Jahr
Das Bundesamt für Strassen (Astra) erklärte, dass die Diskussion über digitale Kontrollschilder international noch in den Anfängen stecke. Dennoch beobachte man die Entwicklungen in diesem Bereich, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Seiler ist überzeugt, dass die Landesregierung das Risiko von Fälschungen unterschätzt. Obwohl das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Jahr 2024 nur 20 gefälschte Schilder entdeckt habe, sei die Dunkelziffer vermutlich höher.
«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu», sagt Seiler dem «Blick». Er wurde sogar gebeten, Schulungen für BAZG-Mitarbeiter durchzuführen, um Fälschungen besser erkennen zu können.
Seiler pocht auf Sicherheitsstandards
Trotz der fehlenden offiziellen Statistiken über gefälschte Schilder betont Seiler, dass die Sicherheitsstandards dringend erhöht werden müssten. Er sieht darin nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für sein Unternehmen, das zur Hälfte der deutschen Firma Tönnjes gehört, die als Marktführerin in Europa gilt.
Seiler betont, dass es ihm nicht um den geschäftlichen Vorteil gehe, sondern um die Verbesserung der Sicherheitsstandards. Als leidenschaftlicher Experte für Kontrollschilder würde er sich freuen, wenn die Modernisierung vorangetrieben würde.
Dies könnte auch die Position von Plaque Suisse stärken, insbesondere bei der Modernisierung des Maschinenparks und der Entwicklung neuer Kennzeichen.
Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern