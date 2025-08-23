Eines der ersten Autokennzeichen des neuen Kantons Jura, fotograriert am 7. August 1979: Der Sicherheitsstandard der Kontrollschilder hat sich seither nicht verändert. KEYSTONE

Der Bundesrat hält die Sicherheitsmerkmale von Schweizer Kennzeichen für ausreichend: André Seiler von Plaque Suisse hält sie dagegen für veraltet und verweist auf internationale Standards.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen André Seiler von Plaque Suisse, die für 20 Kantone Kennzeichen herstellen, kritisiert den Sicherheitsstandard der Schweizer Kontrollschilder.

Seit 1971 seien die Sicherheitsmerkmale nicht verändert worden.

Seiler selbst habe Mühe, Fälschungen, die online bestellt werden können, vom Original zu unterscheiden.

Der Bundesrat sieht keinen Anlass, die Sicherheitsstandards von Schweizer Kontrollschildern zu überarbeiten. Dies wurde als Antwort auf eine Anfrage von SVP-Ständerat Werner Salzmann bekanntgegeben, der die Sicherheit der Schilder infrage gestellt hatte. Salzmann argumentierte, dass die Sicherheitsmerkmale seit 1971 unverändert geblieben seien.

André Seiler, Geschäftsführer von Plaque Suisse, äusserte scharfe Kritik an dieser Haltung. Er bezeichnete die aktuellen Sicherheitsmerkmale, wie die reflektierende Folie mit Laserzeichen, als unzureichend. Seiner Meinung nach sei es für Polizisten kaum möglich, diese Merkmale zuverlässig zu überprüfen, da der Lichteinfall eine entscheidende Rolle spiele.

Seiler führte im «Blick» weiter aus, dass die Fälschung von Schildern in der Schweiz ein wachsendes Problem darstelle. Er habe selbst eine Fälschung aus Frankreich bestellt, die kaum vom Original zu unterscheiden sei. Im Vergleich dazu hätten andere Länder bereits fortschrittlichere Technologien wie Hologramme oder digitale Signaturen eingeführt.

20 gefälschte Schilder im letzten Jahr

Das Bundesamt für Strassen (Astra) erklärte, dass die Diskussion über digitale Kontrollschilder international noch in den Anfängen stecke. Dennoch beobachte man die Entwicklungen in diesem Bereich, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Keien Fälschung: Das Autokennzeichen mit der Nummer SG 1 auf einem Foto vom Februar 2013. Das gute Stück wurde damals einer bei Internet-Auktion des Strassenverkehrsamt St. Gallen für 135'000 Franken versteigert. KEYSTONE

Seiler ist überzeugt, dass die Landesregierung das Risiko von Fälschungen unterschätzt. Obwohl das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Jahr 2024 nur 20 gefälschte Schilder entdeckt habe, sei die Dunkelziffer vermutlich höher.

«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu», sagt Seiler dem «Blick». Er wurde sogar gebeten, Schulungen für BAZG-Mitarbeiter durchzuführen, um Fälschungen besser erkennen zu können.

Seiler pocht auf Sicherheitsstandards

Trotz der fehlenden offiziellen Statistiken über gefälschte Schilder betont Seiler, dass die Sicherheitsstandards dringend erhöht werden müssten. Er sieht darin nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für sein Unternehmen, das zur Hälfte der deutschen Firma Tönnjes gehört, die als Marktführerin in Europa gilt.

Seiler betont, dass es ihm nicht um den geschäftlichen Vorteil gehe, sondern um die Verbesserung der Sicherheitsstandards. Als leidenschaftlicher Experte für Kontrollschilder würde er sich freuen, wenn die Modernisierung vorangetrieben würde.

Dies könnte auch die Position von Plaque Suisse stärken, insbesondere bei der Modernisierung des Maschinenparks und der Entwicklung neuer Kennzeichen.