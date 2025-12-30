Gemeinde Dietlikon entsorgt versehentlich Kunstwerk von Jürg Altherr

Das Kunstwerk in Dietlikon ZH ist verschwunden. Screenshot Google Street View

In Dietlikon ZH wurde versehentlich ein Kunstwerk des Zürcher Bildhauers Jürg Altherr entsorgt – und es ist nicht der einzige Fall. Auch andere Werke sind in der Region spurlos verschwunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Dietlikon wurde ein Brunnen aus grob behauenen Steinblöcken abtransportiert und zerstört, ohne dass bekannt war, dass es sich um ein Werk des Zürcher Künstlers Jürg Altherr handelte.

Erst nachträglich stellte sich heraus, dass die Skulptur ein frühes, wichtiges Werk des 2018 verstorbenen Künstlers war.

Der Fall reiht sich in weitere Beispiele ein, bei denen auch Kunstwerke von Christian Herdeg im Kanton Zürich versehentlich oder ohne Rücksprache entfernt wurden. Mehr anzeigen

Vor der Migros-Filiale in Dietlikon ZH standen über viele Jahre hinweg grob behauene Steinblöcke – Überreste eines längst stillgelegten Brunnens. Mit der Zeit war die Anlage überwuchert und verwahrlost. Weil die Leitung defekt war und der Standort einer geplanten Bushaltestelle im Weg stand, liess die Gemeinde die Struktur vor einiger Zeit abtransportieren und zerstören.

Erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich um ein Werk des Zürcher Künstlers Jürg Altherr handelte, der 2018 verstorben ist. Laut «NZZ» fiel der Irrtum erst auf, als Altherrs Tochter im Sommer bei der Gemeinde nachfragte. Laut der Gemeinde fanden sie in den Unterlagen kein Hinweis auf den Urheber.

Das Kunstwerk war 1971 als Geschenk der Migros an Dietlikon übergeben worden. Für Altherrs Familie wiegt der Verlust besonders schwer – der Brunnen gilt als eines seiner ersten ortsbezogenen Werke, eine Form, die für sein späteres Schaffen prägend werden sollte.

Lichtinstallationen entsorgt

Die Steinblöcke sind jedoch nicht die einzigen Kunstwerke, die im Kanton Zürich in diesem Jahr entsorgt wurden. Ende Oktober berichtete die «NZZ», dass auch Werke von Christian Herdeg aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden. Zwei seiner bedeutendsten Lichtinstallationen seien ohne sein Wissen entsorgt worden, beklagte der Zürcher Künstler in der Zeitung.

Das ist nicht alles: Ausgerechnet zwei Institutionen von Stadt und Kanton Zürich seien verantwortlich für das Entfernen der Kunstwerke, die zusammen über eine halbe Million Franken wert sind. Angekauft wurden sie, öffentlich finanziert, einst für den Flughafen Zürich und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Sie gehörten zu den 30 über die Welt verteilten Lichtinstallationen, die der Pionier der Lichtkunst für den öffentlichen Raum geschaffen hat.

Die Installation «So near – so far», eine grossflächige Lichtarbeit mit farbigen Argon Röhren, wurde 1986 im Terminal A des Flughafens Zürich angebracht. Auftraggeber war die Flughafenleitung selbst. Für rund 250’000 Franken entstand über den Rollbändern ein Werk, das Millionen von Reisenden über Jahrzehnte passierten. Irgendwann war es einfach weg – augenscheinlich, ohne dass Herdeg darüber informiert wurde.

