Gemeinde Dietlikon entsorgt versehentlich Kunstwerk von Jürg Altherr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nur der Tochter fiel es auf Gemeinde Dietlikon entsorgt versehentlich Kunstwerk von Jürg Altherr

Lea Oetiker

30.12.2025

Das Kunstwerk in Dietlikon ZH ist verschwunden.
Das Kunstwerk in Dietlikon ZH ist verschwunden.
Screenshot Google Street View

In Dietlikon ZH wurde versehentlich ein Kunstwerk des Zürcher Bildhauers Jürg Altherr entsorgt – und es ist nicht der einzige Fall. Auch andere Werke sind in der Region spurlos verschwunden.

Lea Oetiker

30.12.2025, 08:17

30.12.2025, 09:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Dietlikon wurde ein Brunnen aus grob behauenen Steinblöcken abtransportiert und zerstört, ohne dass bekannt war, dass es sich um ein Werk des Zürcher Künstlers Jürg Altherr handelte.
  • Erst nachträglich stellte sich heraus, dass die Skulptur ein frühes, wichtiges Werk des 2018 verstorbenen Künstlers war.
  • Der Fall reiht sich in weitere Beispiele ein, bei denen auch Kunstwerke von Christian Herdeg im Kanton Zürich versehentlich oder ohne Rücksprache entfernt wurden.
Mehr anzeigen

Vor der Migros-Filiale in Dietlikon ZH standen über viele Jahre hinweg grob behauene Steinblöcke – Überreste eines längst stillgelegten Brunnens. Mit der Zeit war die Anlage überwuchert und verwahrlost. Weil die Leitung defekt war und der Standort einer geplanten Bushaltestelle im Weg stand, liess die Gemeinde die Struktur vor einiger Zeit abtransportieren und zerstören.

Erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich um ein Werk des Zürcher Künstlers Jürg Altherr handelte, der 2018 verstorben ist. Laut «NZZ» fiel der Irrtum erst auf, als Altherrs Tochter im Sommer bei der Gemeinde nachfragte. Laut der Gemeinde fanden sie in den Unterlagen kein Hinweis auf den Urheber.

Machtkampf am Panamakanal. Wie eine Gemeinde aus Angst vor Trump ein Denkmal abreissen liess

Machtkampf am PanamakanalWie eine Gemeinde aus Angst vor Trump ein Denkmal abreissen liess

Das Kunstwerk war 1971 als Geschenk der Migros an Dietlikon übergeben worden. Für Altherrs Familie wiegt der Verlust besonders schwer – der Brunnen gilt als eines seiner ersten ortsbezogenen Werke, eine Form, die für sein späteres Schaffen prägend werden sollte.

Lichtinstallationen entsorgt 

Die Steinblöcke sind jedoch nicht die einzigen Kunstwerke, die im Kanton Zürich in diesem Jahr entsorgt wurden. Ende Oktober berichtete die «NZZ», dass auch Werke von Christian Herdeg aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden. Zwei seiner bedeutendsten Lichtinstallationen seien ohne sein Wissen entsorgt worden, beklagte der Zürcher Künstler in der Zeitung.

Das ist nicht alles: Ausgerechnet zwei Institutionen von Stadt und Kanton Zürich seien verantwortlich für das Entfernen der Kunstwerke, die zusammen über eine halbe Million Franken wert sind. Angekauft wurden sie, öffentlich finanziert, einst für den Flughafen Zürich und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Sie gehörten zu den 30 über die Welt verteilten Lichtinstallationen, die der Pionier der Lichtkunst für den öffentlichen Raum geschaffen hat.

Die Installation «So near – so far», eine grossflächige Lichtarbeit mit farbigen Argon Röhren, wurde 1986 im Terminal A des Flughafens Zürich angebracht. Auftraggeber war die Flughafenleitung selbst. Für rund 250’000 Franken entstand über den Rollbändern ein Werk, das Millionen von Reisenden über Jahrzehnte passierten. Irgendwann war es einfach weg – augenscheinlich, ohne dass Herdeg darüber informiert wurde.

Mehr Videos aus dem Ressort

Noah di Bettschen: «Das Trinken von Alkohol fühlte sich wie eine Umarmung meines Vaters an»

Noah di Bettschen: «Das Trinken von Alkohol fühlte sich wie eine Umarmung meines Vaters an»

Noah di Bettschen ist Maler. Der 22-Jährige schaffte innert Kürze, was andere Künstler*innen nie gelingt: Er lebt vom Verkauf seiner Bilder. Ein Gespräch über den Kunstmarkt, schwierige Familienverhältnisse und zu viel Alkohol.

10.07.2024

Mehr zum Thema

Bötschi fragt. Norbert Bisky: «Die Stadt fühlt sich an, als wäre sie im Kriegszustand»

Bötschi fragtNorbert Bisky: «Die Stadt fühlt sich an, als wäre sie im Kriegszustand»

Bötschi fragt Friedrich Liechtenstein. «Alle drei sind keine Blödmänner, aber alle sind unsympathisch»

Bötschi fragt Friedrich Liechtenstein«Alle drei sind keine Blödmänner, aber alle sind unsympathisch»

Bötschi fragt Rolf Knie (1. Teil). «Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»

Bötschi fragt Rolf Knie (1. Teil)«Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»

Meistgelesen

Ukraine soll Putin-Residenz angegriffen haben – diese widersprechen
Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»
Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Gemeinde Dietlikon entsorgt versehentlich Kunstwerk von Jürg Altherr
Das Formel-1-Wagnis von Audi