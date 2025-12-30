Gemeinde Dietlikon entsorgt versehentlich Kunstwerk von Jürg Altherr

Vor der Migros-Filiale in Dietlikon ZH standen über viele Jahre hinweg grob behauene Steinblöcke – Überreste eines längst stillgelegten Brunnens. Mit der Zeit war die Anlage überwuchert und verwahrlost. Weil die Leitung defekt war und der Standort einer geplanten Bushaltestelle im Weg stand, liess die Gemeinde die Struktur vor einiger Zeit abtransportieren und zerstören.
Erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich um ein Werk des Zürcher Künstlers Jürg Altherr handelte, der 2018 verstorben ist. Laut «NZZ» fiel der Irrtum erst auf, als Altherrs Tochter im Sommer bei der Gemeinde nachfragte. Laut der Gemeinde fanden sie in den Unterlagen kein Hinweis auf den Urheber.
Das Kunstwerk war 1971 als Geschenk der Migros an Dietlikon übergeben worden. Für Altherrs Familie wiegt der Verlust besonders schwer – der Brunnen gilt als eines seiner ersten ortsbezogenen Werke, eine Form, die für sein späteres Schaffen prägend werden sollte.
Das ist nicht alles: Ausgerechnet zwei Institutionen von Stadt und Kanton Zürich seien verantwortlich für das Entfernen der Kunstwerke, die zusammen über eine halbe Million Franken wert sind. Angekauft wurden sie, öffentlich finanziert, einst für den Flughafen Zürich und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Sie gehörten zu den 30 über die Welt verteilten Lichtinstallationen, die der Pionier der Lichtkunst für den öffentlichen Raum geschaffen hat.
Die Installation «So near – so far», eine grossflächige Lichtarbeit mit farbigen Argon Röhren, wurde 1986 im Terminal A des Flughafens Zürich angebracht. Auftraggeber war die Flughafenleitung selbst. Für rund 250’000 Franken entstand über den Rollbändern ein Werk, das Millionen von Reisenden über Jahrzehnte passierten. Irgendwann war es einfach weg – augenscheinlich, ohne dass Herdeg darüber informiert wurde.
