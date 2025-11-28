  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dorfrestaurants vor Verkauf Gemeinde Glarus spart rigoros – kommt jetzt die satte Steuererhöhung?

Dominik Müller

28.11.2025

Die Gemeinde Glarus kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten.
Die Gemeinde Glarus kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten.
Bild: Keystone

Die Gemeinde Glarus steckt in einer finanziellen Krise – inklusive Investitionsstau und drastischen Sparmassnahmen. Nun soll eine Steuererhöhung die Rettung bringen.

Dominik Müller

28.11.2025, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeinde Glarus kämpft mit einer finanziellen Schieflage.
  • Der Gemeinderat hatte deshalb zuletzt zahlreiche Sparmassnahmen beschlossen.
  • An der Gemeindeversammlung am Freitag wird nun über eine Erhöhung des Steuerfusses um 5 Prozentpunkte entschieden.
Mehr anzeigen

Um die Finanzen der Gemeinde Glarus steht es düster. Oder «herausfordernd», wie es der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Die Hauptprobleme laut Gemeinde: hohe notwendige Investitionen, ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad sowie ein strukturelles Defizit.

Die Situation ist so ernst, dass sich die Behörden bereits im laufenden Jahr zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen sahen.

Einige Eckpunkte aus dem langen Katalog: Der Skilift Dreieck wird verkauft oder zurückgebaut. Insgesamt sechs Dorf- und Bergrestaurants sollen an Private übergehen. Zudem konnte die Badi Ygruben diesen Sommer nur betrieben werden, weil die Stiftung Glarner Gemeinnützige eine Defizitgarantie von 150'000 Franken gewährt hat. Die Gemeinde kommt für die Kosten nicht mehr auf.

Landverkäufe gestoppt. Glarner Gemeinderat spart knallhart – und erhält Quittung vom Volk

Landverkäufe gestopptGlarner Gemeinderat spart knallhart – und erhält Quittung vom Volk

Drastische Steuererhöhung geplant

Am Freitag steht an der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2026 an. Bereits bei der letzten Gemeindeversammlung, als das Budget noch gar nicht auf der Traktandenliste stand, drehten sich die meisten Wortbeiträge um die schiefe Finanzlage.

Hitzige Diskussionen dürften heute Abend in der Turnhalle Buchholz entsprechend vorprogrammiert sein. Zumal der Gemeinderat eine äusserst unpopuläre Massnahme als «notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden Schritt» betrachtet: die Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um satte 5 Prozentpunkte.

Nur so sei es laut den Behörden möglich, den Finanzhaushalt zu stabilisieren. Im Budget 2026 würde denn auch – sofern die Gemeindeversammlung der Steuererhöhung zustimmt – erstmals seit Jahren wieder ein knapper Ertragsüberschuss von rund 300'000 Franken resultieren.

Widerstand beim Restaurantverkauf

Anders als beim Verkauf der Restaurants, bei dem sich SP und die Grünen zumindest gegen die Veräusserung des Gesellschaftshauses Ennenda stellen wollen, droht dem Gemeinderat bei der Steuererhöhung vonseiten Parteien wohl keine Gegenwehr.

Ob dieser Einschnitt ins persönliche Budget auch in der Bevölkerung eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten.

Video zum Thema

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Wie fühlt sich der Sommer ohne Badi an? Wie will man Millionen Franken sparen, wenn die Ski-Lift-Schliessung nur 20'000 bringt? Was bedeutet der Sparzwang für die gebeutelte Gemeinde Glarus? blue News vor Ort.

12.06.2025

Mehr aus dem Ressort

Details der «Bilanz»-Rangliste. Wer ist die reichste Frau, wer der Jüngste unter den Reichen?

Details der «Bilanz»-RanglisteWer ist die reichste Frau, wer der Jüngste unter den Reichen?

Bügel traf Mann am Kopf. Mitarbeiter nach Skilift-Unfall im Wallis verurteilt

Bügel traf Mann am KopfMitarbeiter nach Skilift-Unfall im Wallis verurteilt

Bundesfinanzen. Ständeratskommission will Sparpaket des Bundes zusammenstreichen

BundesfinanzenStänderatskommission will Sparpaket des Bundes zusammenstreichen

Meistgelesen

Auffallend: Charlène von Monaco trägt fast nur noch Weiss
Odermatt erklärt seinen Patzer: «Ich bin komischerweise nicht verärgert»
Schuss auf bewaffnete Zwölfjährige im Treppenhaus
Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA
Odermatt scheidet mit bester Zwischenzeit aus – Tumler auf Podestkurs