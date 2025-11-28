Um die Finanzen der Gemeinde Glarus steht es düster. Oder «herausfordernd», wie es der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Die Hauptprobleme laut Gemeinde: hohe notwendige Investitionen, ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad sowie ein strukturelles Defizit.
Die Situation ist so ernst, dass sich die Behörden bereits im laufenden Jahr zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen sahen.
Einige Eckpunkte aus dem langen Katalog: Der Skilift Dreieck wird verkauft oder zurückgebaut. Insgesamt sechs Dorf- und Bergrestaurants sollen an Private übergehen. Zudem konnte die Badi Ygruben diesen Sommer nur betrieben werden, weil die Stiftung Glarner Gemeinnützige eine Defizitgarantie von 150'000 Franken gewährt hat. Die Gemeinde kommt für die Kosten nicht mehr auf.
Am Freitag steht an der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2026 an. Bereits bei der letzten Gemeindeversammlung, als das Budget noch gar nicht auf der Traktandenliste stand, drehten sich die meisten Wortbeiträge um die schiefe Finanzlage.
Hitzige Diskussionen dürften heute Abend in der Turnhalle Buchholz entsprechend vorprogrammiert sein. Zumal der Gemeinderat eine äusserst unpopuläre Massnahme als «notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden Schritt» betrachtet: die Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um satte 5 Prozentpunkte.
Nur so sei es laut den Behörden möglich, den Finanzhaushalt zu stabilisieren. Im Budget 2026 würde denn auch – sofern die Gemeindeversammlung der Steuererhöhung zustimmt – erstmals seit Jahren wieder ein knapper Ertragsüberschuss von rund 300'000 Franken resultieren.
Widerstand beim Restaurantverkauf
Anders als beim Verkauf der Restaurants, bei dem sich SP und die Grünen zumindest gegen die Veräusserung des Gesellschaftshauses Ennenda stellen wollen, droht dem Gemeinderat bei der Steuererhöhung vonseiten Parteien wohl keine Gegenwehr.
Ob dieser Einschnitt ins persönliche Budget auch in der Bevölkerung eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten.
