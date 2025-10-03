  1. Privatkunden
Automatische Durchfahrtskontrolle Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag

Sven Ziegler

3.10.2025

Den Stau auf der Autobahn A2 sollte man nicht mehr umfahren. 
Den Stau auf der Autobahn A2 sollte man nicht mehr umfahren. 
KEYSTONE

Die automatische Durchfahrtskontrolle in Birsfelden BL sorgt seit September für eine wahre Bussenflut. Mehr als 1000 Autofahrerinnen und Autofahrer missachten täglich das Fahrverbot – und spülen der Gemeinde so hohe Summen in die Kasse.

Sven Ziegler

03.10.2025, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Birsfelden BL werden täglich über 1000 unerlaubte Durchfahrten registriert.
  • Das Bussgeld von 100 Franken pro Fall bringt der Gemeinde über 100'000 Franken pro Tag.
  • Die Verwaltung musste wegen der hohen Zahl an Verfahren zusätzliches Personal einstellen.
Mehr anzeigen

Die Gemeinde Birsfelden erlebt seit der Einführung der automatischen Durchfahrtskontrolle (ADK) einen wahren Geldregen. Wer trotz klarer Signalisation unerlaubt durch die Quartierstrassen fährt, wird seit Mitte September automatisch gebüsst. Wie OnlineReports berichtet, registriert das System täglich über 1000 Verstösse – und sorgt damit für Einnahmen von mehr als 100'000 Franken pro Tag.

Ziel der Kontrolle sei es eigentlich nicht, Kassen zu füllen, sondern den Ausweichverkehr aus den Quartieren fernzuhalten, betont Vizegemeindepräsidentin Désirée Jaun (SP). «Ich bin genauso erstaunt wie Sie. Wir wollen damit die Quartiere entlasten – und nicht die Busseneinnahmen steigern», sagt sie gegenüber OnlineReports. Ursprünglich war man von nur 15 Bussen pro Tag ausgegangen.

Das System funktioniert so: Wer die Strecke in weniger als 15 Minuten durchquert und nicht zu den Berechtigten gehört – etwa Einwohner oder Gewerbetreibende –, erhält automatisch eine Busse von 100 Franken. Seit Mitte September summieren sich die Einnahmen bereits auf schätzungsweise 1,5 Millionen Franken.

Lange Warteschlangen und zusätzliches Personal

Die hohe Zahl an Übertretungen bringt auch die Verwaltung an ihre Grenzen. Am Schalter kommt es laut Gemeinde zu «erheblichen Wartezeiten». Per E-Mail eingehende Reklamationen sollen die Situation entschärfen. Zudem hat die Verwaltung eine zusätzliche unbefristete Stelle ausgeschrieben, um die Flut an Verfahren bewältigen zu können.

Von einer «Bussenfalle» will Jaun nichts wissen. Man habe im Vorfeld informiert, Flyer verteilt und die Signalisation verstärkt. Auch Leuchtstreifen und Signallampen seien installiert worden. «Zudem handelt es sich um geltende Verkehrsschilder, die zu beachten sind», so die Vizepräsidentin.

Damit Autofahrer gar nicht erst durch die verbotenen Strassen geleitet werden, hat sich Birsfelden an Navigationsdienste gewandt. Bisher hätten aber nur wenige Anbieter reagiert. Immerhin: Google will nach Angaben der Gemeinde Anpassungen vornehmen.

