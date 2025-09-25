  1. Privatkunden
Neues Ranking ist da Das sind die besten und schlechtesten Gemeinden der Schweiz

SDA

25.9.2025 - 12:15

Die Gemeinde Freienbach (rechts) holt den Spitzenplatz
Die Gemeinde Freienbach (rechts) holt den Spitzenplatz
sda

Die Gemeinde Freienbach SZ gilt laut dem neuen «Bilanz»-Ranking als attraktivster Wohnort der Schweiz. Vor allem tiefe Steuern und Lebensqualität verhalfen der Zürichsee-Gemeinde an die Spitze. Die Grossstädte finden sich dagegen weit hinten wieder.

Keystone-SDA

25.09.2025, 12:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Freienbach SZ belegt Platz 1 im Gemeinde-Ranking der «Bilanz».
  • Mümliswil-Ramiswil SO landet mit hohem Steuerfuss und schwacher Wirtschaft auf dem letzten Rang.
  • Städte wie Zürich, Basel oder Genf schaffen es nicht in die Top 100.
Mehr anzeigen

Die Schwyzer Gemeinde Freienbach führt das Gemeinderanking der Zeitschrift «Bilanz» an. In den Top Hundert sind vor allem ländliche und zumeist steuergünstige Gemeinden aufgeführt, während die Grossstädte im Ranking die hinteren Plätzen belegen.

Hinter Freienbach landeten die Gemeinden Altendorf SZ und Maienfeld GR auf den Plätzen 2 und 3. Auf dem 960. und damit letzten Platz ist die Solothurner Gemeinde Mümliswil-Ramiswil aufgeführt.

Untersucht worden seien alle Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohner, teilte die Zeitschrift am Donnerstag mit. Für die Zusammenstellung des Rankings wurde das Zürcher Beratungsunternehmen für Immobilien und Standortfragen IAZI AG beauftragt.

Als positive Kriterien für die Beurteilung gibt die «Bilanz» tiefe Steuern, gute Schulen, kurze Wege «und vor allem ein gutes Zusammenspiel aus Lebensqualität und Perspektiven» an. Dies habe den «Hort der Multimillionäre» mit dem «rekordtiefen Steuerfuss» an die Spitze geführt, heisst es.

Am anderen Ende des Rankings führte «eine kleinteilige lokale Wirtschaft und ein hoher Steuerfuss von 123 Prozent» dazu, dass sich Mümliswil-Ramiswil mit dem letzten Platz zufriedengeben musste.

Grossstädte auf den hinteren Rängen

Die Schweizer Grossstädte schafften es nicht in die Top Hundert. Zürich landete immerhin noch auf Platz 135, vor Basel (Platz 248), Lausanne (Platz 398) und Bern (Platz 437). St. Gallen (627), Lugano (639) und Genf (763) sind am unteren Ende des Rankings aufgeführt.

Hier seien im negativen Sinn vor allem hohe Miet- und Immobilienpreise, höhere Steuerlasten sowie Sicherheitsaspekte ausschlaggebend gewesen, heisst es.

