Badi schränkt den Zugang für Ausländer ein

Die Gemeinde Porrentruy schränkt nach 2020 erneut den Badi-Zugang für Ausländer ein.

In Porrentruy JU dürfen nur noch Schweizer und Personen mit bestimmten Bewilligungen das Schwimmbad besuchen. Diese Massnahme richtet sich vor allem gegen Jugendliche aus Frankreich.

Die Gemeinde Porrentruy begrenzt vom 4. Juli bis zum 31. August den Zugang zur Badi für Ausländer.

Grund ist laut der Gemeinde das schlechte Benehmen französischer Jugendlicher sowie Platzmangel.

Die Gemeinde Porrentruy im Kanton Jura hat beschlossen, den Zugang zu ihrem Schwimmbad auf Schweizer Staatsangehörige und Personen mit bestimmten Bewilligungen zu beschränken.

Diese Regelung gilt vom 4. Juli bis zum 31. August. Sie betrifft vor allem junge Menschen aus den angrenzenden französischen Regionen, die in der Vergangenheit durch Fehlverhalten aufgefallen sein sollen.

Lionel Maitre, der für den Bereich Freizeit beim Gemeindeverband des Bezirks Porrentruy verantwortlich ist, erklärt laut «Watson», dass die Massnahme nicht gegen alle Franzosen gerichtet ist.

Nicht das erste Mal

Französische Grenzgänger, die eine gültige Schweizer Arbeitsbewilligung besitzen, dürfen das Schwimmbad weiterhin mit ihren Familien besuchen. Diese Entscheidung soll verhindern, dass Grenzgänger benachteiligt werden.

"Franzosen" dürfen in Porrentruy JU nicht mehr in die Badi pic.twitter.com/oVzUV6X5QQ — Cynthior 🇺🇦🗽🎗️ (@Cynthior1) July 3, 2025

Eine derartige Beschränkung wurde bereits 2020 eingeführt, nachdem es zu mehreren Vorfällen mit Jugendlichen aus Frankreich gekommen war. Seit Beginn der aktuellen Sommersaison wurden über zwanzig Personen vom Schwimmbad ausgeschlossen.

Die meisten dieser Personen stammen angeblich aus Frankreich, während nur wenige aus der Schweiz kommen. Ein weiterer Grund für die Zugangsbeschränkung ist die Schliessung des Schwimmbads in Delle auf französischer Seite.

Ausnahme für Touristen

Diese Schliessung hat den Druck auf das Schwimmbad in Porrentruy erhöht. Es wird erwartet, dass das Schwimmbad in Delle am 8. Juli wieder öffnet, doch die Probleme könnten sich auch dort wiederholen.

Die Gemeinde Porrentruy möchte mit der Massnahme auch die Besucherzahlen im Schwimmbad auf einem tragbaren Niveau halten. Die Kapazität des Schwimmbads liegt bei 900 bis 1000 Personen. Viele der Störenfriede stammen aus sozial benachteiligten Vierteln jenseits der Grenze, wo das Verhältnis zur Autorität oft problematisch ist.

Ausländische Touristen, die in Porrentruy übernachten, können eine Urlauberkarte erhalten, die ihnen den Zugang zum Schwimmbad ermöglicht. Diese Karten werden von den örtlichen Hotels und Campingplätzen ausgestellt.

