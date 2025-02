Aargauer Dorf verlangt noch vor Baugesuch 17'000 Franken

Dumeufle9 Das ist ja kein Einzelfall und nicht jeder, der ein Bauvorhaben hat, hat endlos Geld zur Verfügung. Siehe erster Text. Kosten, von denen man weiss, können U.U. noch budgetiert werden. Gemeinden können einfach mal beschliessen, hier und dort soviel Geld zu verlangen, wie sie gerade fröhlich sind; bestimmen wer welche Expertise macht; Kosten abwälzen! Es ginge sicher günstiger. Wer kontrolliert die 109 Std?? Das ist doch irre! Warum sind die Kosten in Siglisdorf deutlich höher, als z.B. in Zurzach? Da darf man fragen, wer wen warum gewählt hat. Die Summe aller Kosten spielt nur den "oberen 10 000" keine Rolle. Der Rest ist ausgeliefert. Brav schlucken als Lösung?

Fraubi1

Solche Reglemente, wo einem hohe Kosten hingeknallt werden, ohne vorher mitbestimmen zu können, sind Raubrittertum! Die Obrigkeiten können mittlerweile machen, was sie wollen. Hier kassieren, dort kassieren... einfach nur frech! Und wenn ich noch einmal "Ortsbildschutz" lese, bekomme ich einen Schreikrampf! Nach welchen Vorgaben dieser angebliche "Schutz" angewendet wird, ist ganz klar wiederum vom Geld plus den internen Mauscheleien abhängig. Was da genehmigt wird, ist zum weinen. Andererseits werden z.B. kleine, hilfreiche Bauten wie Vordächer verweigert, was kein Mensch versteht. Es gibt viel "Schutz" in der Schweiz. Aber immer weniger für Menschen, die nicht zu den oberen 10 000 gehören!