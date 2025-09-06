  1. Privatkunden
Hunderttausende Franken Verlust Gemeinden entgehen Unsummen, weil Touristen Bussen nicht zahlen

Philipp Fischer

6.9.2025

Eine Person verteilt in Zürich eine Parkbusse. Ob die Busse jedoch auch gezahlt wird, ist oft fraglich.
Eine Person verteilt in Zürich eine Parkbusse. Ob die Busse jedoch auch gezahlt wird, ist oft fraglich.
Symbolbild: Keystone

Von Touristen nicht beglichene Bussen kosten die Schweizer Gemeinden jährlich riesige Summen. Die Gemeinde Interlaken BE musste gerade erst über 300’000 Franken abschreiben – jetzt soll sich der Bundesrat dem Problem annehmen.

Philipp Fischer

06.09.2025, 19:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gemeinde Interlaken BE entgehen jährlich hohe Summen, weil Bussgelder nicht eingetrieben werden können.
  • Häufig entkommen Touristinnen und Touristen mit Mietwägen den fälligen Zahlungen.
  • Die Berner Kantonsregierung verlangt vom Bundesrat Massnahmen.
Mehr anzeigen

Mal kurz zu schnell gefahren oder an der falschen Stelle geparkt – und schon winkt die Busse. Betroffen sind häufig Touristinnen und Touristen, die im Leihwagen unterwegs sind – und im Anschluss nur noch schwer ermittelt werden können. Aber auch Besucher mit dem eigenen Auto können nach der Abreise oft nur schwierig haftbar gemacht werden.

Der Gemeinde Interlaken BE entging auf diese Weise im Jahr 2025 ein stattlicher Betrag von 387’000 Franken an Bussgeldern, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Im Jahr 2024 waren es laut Nils Fuchs (FDP), Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher von Interlaken, 259’000 Franken, 2023 waren es 393’190 Franken. Knapp die Hälfte davon entfalle auf Reisende mit ihren Mietautos.

Besonders schwierig gestaltet sich das Eintreiben der Bussen bei Velofahrern, die über ein Rotlicht fahren. Diese wären gleich gar nicht zu identifizieren – dabei würden deren Verstösse seit Ende 2024 mit rund 100’000 Franken ins Kontor schlagen.

Auch andere Gemeinden betroffen

Über die Gemeindegrenzen von Interlaken hinaus summiert sich der Verlust nicht eingetriebener Bussen von Touristinnen und Touristen im Kanton Bern sogar auf einen siebenstelligen Betrag. Laut Auskunft der Kantonspolizei muss der Kanton jährlich einen Betrag in der Grössenordnung von 1 bis 1,5 Millionen Franken abschreiben.

Auch im Kanton Wallis sind die Verluste durch offene Bussgelder hoch. «Zirka 65 Prozent der Bussgelder für ausländische Fahrzeuge im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten eingezogen werden», melden Kantons-Verantwortliche auf eine «Blick»-Nachfrage. Im Kanton Tessin sollen es rund 15 Prozent sein. Dabei handelt es sich bei den Bussgeld-Sündern meist um Touristen auf der Durchreise, die aus weiter entfernten Ländern kommen.

Ärgernis soll vor den Bundesrat

Um dem Verlust der Bussen Einhalt zu gebieten, soll nun der Bundesrat tätig werden. Die Berner Kantonsregierung will vor dem Bundesrat vorstellig werden, um das Schweizer Ordnungsbussengesetz (OBG) anzupassen, berichtet die «Berner Zeitung».

Eine Möglichkeit wäre, Mietwagenfirmen mit Sitz oder Filialen in der Schweiz für die Bussgelder haftbar zu machen. Derzeit sind diese nur verpflichtet, die Daten der Mieter an die Polizei weiterzugeben, was jedoch oft zeitaufwendig ist und durch unvollständige oder veraltete Informationen erschwert wird.

Polizei zeigt Gnade: Zürcher entkommt Busse trotz Lichterkette auf seinem Velo

Polizei zeigt Gnade: Zürcher entkommt Busse trotz Lichterkette auf seinem Velo

Matias Glarner fährt mit seinem beleuchteten Velo durch die Stadt Zürich. Ein Polizist hält ihn auf und erklärt ihm, dass das nicht erlaubt sei. Für dieses Mal drückt der Polizist aber ein Auge zu.

31.12.2024

