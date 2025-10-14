Der Schweizerische Gemeindeverband lehnt beide Vorlagen der Eidgenössischen Abstimmung vom 30. November ab. Die Juso-Erbschaftssteuer-Initiative und die Service-citoyen-Initiative würden die kommunale Ebene unterlaufen, heisst es.

Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) stellt sich gegen beide Volksinitiativen, über die die Stimmbevölkerung am 30. November abstimmen wird. Sowohl die Service-citoyen-Initiative als auch die von der Juso lancierte Erbschaftssteuer-Vorlage gehen dem Verband zu weit – und würden aus seiner Sicht die Gemeinden schwächen.

In einer Mitteilung vom Dienstag begründet der SGV seine doppelte Nein-Parole mit Eingriffen in die Gemeindeautonomie und unerwünschten Folgen für das Milizsystem.

Freiwilliges Engagement statt Bürgerdienst

Die Initiative «Für eine engagierte Schweiz» – besser bekannt als Service-citoyen-Initiative – verlangt, die heutige Wehrpflicht durch einen allgemeinen Bürgerdienst für alle Schweizer*innen zu ersetzen. Der SGV anerkennt zwar die Bedeutung der Freiwilligenarbeit in Vereinen, Feuerwehren oder der Nachbarschaftshilfe. Ein obligatorischer Dienst widerspreche jedoch «dem Kerngedanken des freiwilligen Engagements», heisst es.

Zudem kritisiert der Verband, dass die Initiative keinen expliziten Beitrag zur «bürgernahen Politik» vorsehe. Statt Zwang setze man weiterhin auf bessere Rahmenbedingungen für Freiwillige. Die Initiative empfiehlt der Verband zur Ablehnung.

Nein zu Juso-Initiative «für eine Zukunft»

Auch die zweite Vorlage, die Initiative «Für eine soziale Klimapolitik», stösst beim SGV auf Widerstand. Sie fordert eine Erbschafts- und Schenkungssteuer von 50 Prozent auf Vermögen ab 50 Millionen Franken.

Aus Sicht der Gemeinden birgt das erhebliche Risiken: Der Verband warnt vor der Abwanderung sehr vermögender Personen – verbunden mit einem «spürbaren Verlust an Steuersubstrat, gerade für die kommunale Ebene».

Hinzu komme die föderale Dimension. Erbschafts- und Schenkungssteuern seien heute Sache der Kantone. Eine nationale Regelung greife in deren Finanzhoheit ein und schwäche damit das föderale System. In einer Phase, in der Bundeskürzungen bereits auf die Gemeindefinanzen drückten, sei dies besonders problematisch.