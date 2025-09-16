  1. Privatkunden
Bei Gempen SO Töfffahrer will Lieferwagen überholen – Crash endet tödlich

Sven Ziegler

16.9.2025

Die beiden Lieferwagen nach dem Unfall.
Die beiden Lieferwagen nach dem Unfall.
Polizei Solothurn

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gempen SO ist am Montag ein junger Motorradlenker ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Reanimation konnte er nicht gerettet werden.

Sven Ziegler

16.09.2025, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 20-Jährige kollidierte beim Überholen mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.
  • In der Folge kam es zu einer weiteren Kollision mit einem zweiten Lieferwagen.
  • Die Polizei sucht insbesondere den Fahrer des Fahrzeugs, das überholt werden sollte.
Mehr anzeigen

In Gempen im Kanton Solothurn hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war ein 20-jähriger Motorradlenker kurz nach 15 Uhr auf der Dornachstrasse unterwegs, als er mutmasslich ein vorausfahrendes Auto überholen wollte.

Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Durch den Aufprall geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem weiteren Lieferwagen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Strasse zwischen Gempen und Dornach blieb während mehreren Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Gempen und Dornach. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Kantonspolizei Solothurn bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Besonders gesucht wird der oder die Lenkerin des Fahrzeugs, das der Motorradfahrer überholen wollte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 032 627 81 17 entgegen.

