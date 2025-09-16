In Gempen im Kanton Solothurn hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war ein 20-jähriger Motorradlenker kurz nach 15 Uhr auf der Dornachstrasse unterwegs, als er mutmasslich ein vorausfahrendes Auto überholen wollte.
Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Durch den Aufprall geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem weiteren Lieferwagen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.
Die Strasse zwischen Gempen und Dornach blieb während mehreren Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Gempen und Dornach. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Die Kantonspolizei Solothurn bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Besonders gesucht wird der oder die Lenkerin des Fahrzeugs, das der Motorradfahrer überholen wollte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 032 627 81 17 entgegen.