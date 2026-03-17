  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zoff in Mörschwil SG Genervter Kirchbürger: «Da hat es mir den Nuggi rausgehauen»

Dominik Müller

17.3.2026

Der katholische Pfarreisaal der Kirchgemeinde Mörschwil befindet sich im Gemeindezentrum.
Der katholische Pfarreisaal der Kirchgemeinde Mörschwil befindet sich im Gemeindezentrum.
Bild: Google Street View

Weil die Steuereinnahmen sinken, will sich die katholische Kirchgemeinde Mörschwil von ihrem Pfarreiheim trennen. Innerhalb der Gemeinde formt sich Widerstand.

Dominik Müller

17.03.2026, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der geplante Verkauf des katholischen Pfarreiheims in Mörschwil SG stösst auf Gegenwehr.
  • Ein Kirchbürger will den Entscheid mittels Antrag bei der Kirchgemeindeversammlung rückgängig machen.
  • Die Kirchgemeinde begründet den Verkauf mit sinkenden Einnahmen und dem Fokus auf Kernaufgaben.
Mehr anzeigen

In Mörschwil SG hat der geplante Verkauf des katholischen Pfarreisaals einen Wirbel verursacht – zumindest in der Kirchgemeinde. Als ein engagierter Kirchbürger das Inserat im Gemeindeblatt sieht, ist er schockiert: «Das hat mir den Nuggi rausgehauen», sagt der 72-Jährige dem «St. Galler Tagblatt». Für ihn ist klar: «Das ist ein Schnellschuss. Da wird unser Tafelsilber verkauft.»

Die Ausgangslage: Die katholische Kirchgemeinde Mörschwil will ihr Pfarreiheim abgeben – ohne Preisangabe. Eine Schätzung beziffert den Wert auf rund 1,28 Millionen Franken. Begründet wird der Schritt mit sinkenden Steuereinnahmen: Man müsse sich verkleinern und auf Kernaufgaben wie Seelsorge fokussieren.

Der Kirchbürger widerspricht. Das Gebäude biete mit Saal, Küche und Nebenräumen eine «super Infrastruktur». Vereine und Private nutzen die Räume regelmässig – etwa für Feste oder Kurse. «Es wäre schade, unseren Saal zu verhökern», wird er im Bericht zitiert. Solche Angebote würden immer rarer.

Antrag gegen Verkauf angekündigt

Auch finanziell ist die Situation speziell: Das Pfarreiheim ist Teil eines Gemeindezentrums mit drei Eigentümern. Wer kauft, muss sich gemäss «Tagblatt» an den Unterhaltskosten des grossen Gemeindesaals beteiligen. Zudem sind keine Wohnungen erlaubt, nur stilles Gewerbe.

Der 72-Jährige fordert deshalb eine Neuordnung: Die politische Gemeinde soll die Kosten für ihren Saal künftig alleine tragen, das Stockwerkeigentum müsse «entflechtet werden». Unverständlich sei für ihn zudem, dass der Verkauf offenbar ohne vorgängige Gespräche mit der Gemeinde lanciert wurde.

Der Widerstand wächst: An der nächsten Versammlung soll ein Antrag gegen den Verkauf gestellt werden. Zwei weitere Mitglieder der Kirchgemeinde hätten bereits Unterstützung zugesagt. Brisant ist auch der Blick in die Zukunft: Die Kirchgemeinden Mörschwil, Berg-Freidorf, Steinach und Tübach fusionieren 2028.

Mehr aus dem Ressort

«Schikane» beim Bundeshaus. Neue Sicherheitsschleusen bremsen Journalistinnen und Journalisten aus

«Schikane» beim BundeshausNeue Sicherheitsschleusen bremsen Journalistinnen und Journalisten aus

Château-d'Oex VD. 91-jähriger Autofahrer prallt gegen Mauer – tot

Château-d'Oex VD91-jähriger Autofahrer prallt gegen Mauer – tot

Neuer Tunnel. Zürich–Winterthur in 12 Minuten – SBB starten Milliarden-Projekt

Neuer TunnelZürich–Winterthur in 12 Minuten – SBB starten Milliarden-Projekt

Meistgelesen

So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik
Autorin schrieb Kinderbuch über Tod ihres Mannes – jetzt muss sie wegen Mordes in Haft
Dezimierte Luganesi schocken St.Gallen in der Nachspielzeit
Sporting holt Hinspiel-Rückstand auf und zwingt Bodö in die Verlängerung
Jetzt kämpfen auch Bergbahnen mit respektlosen Passagieren