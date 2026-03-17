Der katholische Pfarreisaal der Kirchgemeinde Mörschwil befindet sich im Gemeindezentrum. Bild: Google Street View

Weil die Steuereinnahmen sinken, will sich die katholische Kirchgemeinde Mörschwil von ihrem Pfarreiheim trennen. Innerhalb der Gemeinde formt sich Widerstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der geplante Verkauf des katholischen Pfarreiheims in Mörschwil SG stösst auf Gegenwehr.

Ein Kirchbürger will den Entscheid mittels Antrag bei der Kirchgemeindeversammlung rückgängig machen.

Die Kirchgemeinde begründet den Verkauf mit sinkenden Einnahmen und dem Fokus auf Kernaufgaben. Mehr anzeigen

In Mörschwil SG hat der geplante Verkauf des katholischen Pfarreisaals einen Wirbel verursacht – zumindest in der Kirchgemeinde. Als ein engagierter Kirchbürger das Inserat im Gemeindeblatt sieht, ist er schockiert: «Das hat mir den Nuggi rausgehauen», sagt der 72-Jährige dem «St. Galler Tagblatt». Für ihn ist klar: «Das ist ein Schnellschuss. Da wird unser Tafelsilber verkauft.»

Die Ausgangslage: Die katholische Kirchgemeinde Mörschwil will ihr Pfarreiheim abgeben – ohne Preisangabe. Eine Schätzung beziffert den Wert auf rund 1,28 Millionen Franken. Begründet wird der Schritt mit sinkenden Steuereinnahmen: Man müsse sich verkleinern und auf Kernaufgaben wie Seelsorge fokussieren.

Der Kirchbürger widerspricht. Das Gebäude biete mit Saal, Küche und Nebenräumen eine «super Infrastruktur». Vereine und Private nutzen die Räume regelmässig – etwa für Feste oder Kurse. «Es wäre schade, unseren Saal zu verhökern», wird er im Bericht zitiert. Solche Angebote würden immer rarer.

Antrag gegen Verkauf angekündigt

Auch finanziell ist die Situation speziell: Das Pfarreiheim ist Teil eines Gemeindezentrums mit drei Eigentümern. Wer kauft, muss sich gemäss «Tagblatt» an den Unterhaltskosten des grossen Gemeindesaals beteiligen. Zudem sind keine Wohnungen erlaubt, nur stilles Gewerbe.

Der 72-Jährige fordert deshalb eine Neuordnung: Die politische Gemeinde soll die Kosten für ihren Saal künftig alleine tragen, das Stockwerkeigentum müsse «entflechtet werden». Unverständlich sei für ihn zudem, dass der Verkauf offenbar ohne vorgängige Gespräche mit der Gemeinde lanciert wurde.

Der Widerstand wächst: An der nächsten Versammlung soll ein Antrag gegen den Verkauf gestellt werden. Zwei weitere Mitglieder der Kirchgemeinde hätten bereits Unterstützung zugesagt. Brisant ist auch der Blick in die Zukunft: Die Kirchgemeinden Mörschwil, Berg-Freidorf, Steinach und Tübach fusionieren 2028.