92-Jährige wird nach 53 Jahren vor die Tür gesetzt

Die Wohnung der betroffenen Seniorin liegt an der Rue Butini in Genf. Google Street View

Der geplante Umbau eines Genfer Wohnhauses bringt langjährige Mieter in Bedrängnis – besonders die 92-jährige Micheline Lagarde. Kritiker sprechen von einem systematischen Vorgehen zur Mietsteigerung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 92-jährige Mieterin in Genf soll nach 53 Jahren aus ihrer Wohnung ausziehen.

Das Gebäude wurde verkauft und soll umfassend renoviert werden.

Die Eigentümer begründen die Kündigungen mit Sicherheitsrisiken während der Bauarbeiten, während Kritiker vermuten, dass höhere Mieten nach der Renovation angestrebt werden. Mehr anzeigen

Micheline Lagarde lebt seit 53 Jahren in ihrer Wohnung – jetzt soll die 92-Jährige raus, wie RTS berichtet. Kurz vor Weihnachten erhielt sie demnach die Kündigung. «Ich dachte, dass ich lieber möglichst schnell sterben würde», wird Lagarde von RTS zitiert.

Das Haus, in dem sich ihre Wohnung befindet, wurde 2025 für 14 Millionen Franken von einer Immobilienfirma gekauft. Geplant sind Renovationen und eine Aufstockung – deshalb müssen alle Mieter gehen. Ein Gutachten stuft es gemäss Bericht als zu gefährlich ein, während der Bauarbeiten im Gebäude zu bleiben.

Lagarde zweifelt an der offiziellen Begründung: «Die Mieten sind jetzt vernünftig. Nach der Renovierung werden sie sich meiner Meinung nach verdoppeln oder sogar verdreifachen.»

Verwaltung nimmt Stellung

Auch der Mieterverband schlägt Alarm. SP-Nationalrat und Jurist Christian Dandrès spricht von einem klaren Geschäftsmodell: «Diese Gruppen kaufen Immobilien zu ausserordentlichen Preisen. Dann werfen sie alle raus, um die Mieten auf 3000 oder 4000 Franken pro Monat zu bringen.»

Die zuständige Verwaltung Naef widerspricht. Man äussere sich nicht zum Einzelfall, betont aber gegenüber RTS: «Die Mieten nach der Renovation werden gemäss dem geltenden gesetzlichen Rahmen festgelegt.»

Für Juristin Rafaella Willig vom Mieterverband ist der Fall symptomatisch: «Hier wird die Renovation als Vorwand benutzt, um ein Gebäude zu leeren und anschliessend die Mieten zu erhöhen.» Laut Verband sind in Genf derzeit mehr als ein Dutzend Häuser von ähnlichen Massenkündigungen betroffen.

Video aus dem Ressort