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Gesetz für Schwimmbäder Genf verbietet indirekt das Tragen von Burkinis

SDA

19.3.2026 - 21:16

Eine muslimische Schülerin sitzt in einem Ganzkörperbadeanzug (Burkini) am Rande eines Schwimmbeckens. (Archivbild)
Eine muslimische Schülerin sitzt in einem Ganzkörperbadeanzug (Burkini) am Rande eines Schwimmbeckens. (Archivbild)
Bild: Rolf Haid/dpa

Genf erlässt ein neues Gesetz für Schwimmbäder und öffentliche Bäder, um das Tragen des Burkini zu verbieten. In Schwimmbecken sind ausschliesslich ein- oder zweiteilige Badeanzüge mit einer vorgegebenen Länge erlaubt. 

Keystone-SDA

19.03.2026, 21:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Genf gibt es ein neues Gesetz für Schwimmbäder und öffentliche Bäder.
  • In Schwimmbecken sind ausschliesslich ein- oder zweiteilige Badeanzüge erlaubt, deren maximale Länge bis über die Knie reicht und die die Arme frei lassen.
  • Damit werden Burkinis ausgeschlossen.
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Genf erlässt ein Gesetz für Schwimmbäder und öffentliche Bäder, um das Tragen des Burkini zu verbieten. Das neue Gesetz, das am Donnerstagabend von der rechten Mehrheit im Grossen Rat verabschiedet wurde, nennt diese Kleidung allerdings nicht ausdrücklich.

Klare Vorgaben für Badeanzüge

Das neue Gesetz sieht vor, dass in Schwimmbecken ausschliesslich ein- oder zweiteilige Badeanzüge erlaubt sind, deren maximale Länge bis über die Knie reicht und die die Arme frei lassen. Damit werden Burkinis de facto ausgeschlossen, so wie es ein Gesetzesentwurf der SVP vorsah, der diese Kleidung unter Strafe stellen sollte.

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