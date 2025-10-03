Die Genfer Polizei zieht reihenweise zu schnelle E-Trottinetts aus dem Verkehr. Wie jetzt bekannt wird, besass auch sie selber illegal schnelle Elektro-Scooter. KEYSTONE

Die Genfer Polizei hat nicht vorschriftsgemässe E-Trottinetts gekauft und eingesetzt. Ein Unfall brachte den Missstand ans Licht. Inzwischen hat sie die illegalen Scooter zerstören lassen.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Genfer Kantonspolizei hat 15 E-Trottinetts beschafft, die nicht den Vorschriften entsprochen haben. Sie fuhren zu schnell.

Aufgeflogen sind die nicht vorschriftsgemässen Scooter, nachdem ein Polizeibeamter mit einem von ihnen gestürzt war.

Nach Inspektion aller weiteren E-Trottinetts der Genfer Polizei liess diese fast alle der illegalen Zweiräder verschrotten. Mehr anzeigen

Die Genfer Kantonspolizei wollte mit der Zeit gehen und beschaffte 15 E-Trottinetts. Zivil arbeitende Beamte konnten sie für Dienstfahrten benutzen.

Das ging solange gut, bis ein Inspektor stürzte und sich dabei verletzte, wie die «Tribune de Genève» berichtet.

Dies hatte eine Untersuchung seines Gefährts zur Folge und dabei zeigte sich: Es verstiess gegen die Vorschriften, denn es liess sich auf mehr als die erlaubten 20 km/h beschleunigen.

Daraufhin liess die Aufsichtsbehörde der Genfer Polizei alle 15 E-Scooter unter die Lupe nehmen, die diese bis dahin beschafft hatte. Und siehe da, alle fuhren zu schnell. Wie schnell, das verrät die «Tribune de Genève» und wohl auch die Polizei der zweitgrössten Stadt der Schweiz nicht. Fakt ist, Genfer Polizeibeamte waren kollektiv auf nicht zugelassenen Vehikeln unterwegs.

Polizei kauft illegale Ware

Der Kauf neuer E-Trottis war schon vorher auf Eis gelegt worden. Jetzt musste die Polizei zusätzlich die bereits gekauften untersuchen. Dabei zeigte sich, dass auch diese nicht den Vorschriften entsprachen. Der grösste Teil der Flotte sei danach zerstört worden, schreibt die Genfer Tageszeitung. Warum einzelne der Zerstörung entgingen, und was mit ihnen geschehen ist, ist nicht klar.

Wie es dazu kommen konnte, dass die Genfer Kantonspolizei Fahrzeuge beschaffte, die nicht den Vorschriften entsprachen, ist Teil einer weiteren Untersuchung. Diese ist noch im Gang.

Feststeht hingegen: Die Genfer Kantonspolizei hat keine E-Trottinetts mehr in ihrem Fahrzeugpark.