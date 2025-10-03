  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu schnell Genfer Polizisten waren auf illegalen E-Trottis unterwegs

Stefan Michel

3.10.2025

Die Genfer Polizei zieht reihenweise zu schnelle E-Trottinetts aus dem Verkehr. Wie jetzt bekannt wird, besass auch sie selber illegal schnelle Elektro-Scooter.
Die Genfer Polizei zieht reihenweise zu schnelle E-Trottinetts aus dem Verkehr. Wie jetzt bekannt wird, besass auch sie selber illegal schnelle Elektro-Scooter.
KEYSTONE

Die Genfer Polizei hat nicht vorschriftsgemässe E-Trottinetts gekauft und eingesetzt. Ein Unfall brachte den Missstand ans Licht. Inzwischen hat sie die illegalen Scooter zerstören lassen.

Stefan Michel

03.10.2025, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Genfer Kantonspolizei hat 15 E-Trottinetts beschafft, die nicht den Vorschriften entsprochen haben. Sie fuhren zu schnell.
  • Aufgeflogen sind die nicht vorschriftsgemässen Scooter, nachdem ein Polizeibeamter mit einem von ihnen gestürzt war.
  • Nach Inspektion aller weiteren E-Trottinetts der Genfer Polizei liess diese fast alle der illegalen Zweiräder verschrotten.
Mehr anzeigen

Die Genfer Kantonspolizei wollte mit der Zeit gehen und beschaffte 15 E-Trottinetts. Zivil arbeitende Beamte konnten sie für Dienstfahrten benutzen. 

Das ging solange gut, bis ein Inspektor stürzte und sich dabei verletzte, wie die «Tribune de Genève» berichtet.

Dies hatte eine Untersuchung seines Gefährts zur Folge und dabei zeigte sich: Es verstiess gegen die Vorschriften, denn es liess sich auf mehr als die erlaubten 20 km/h beschleunigen.

Daraufhin liess die Aufsichtsbehörde der Genfer Polizei alle 15 E-Scooter unter die Lupe nehmen, die diese bis dahin beschafft hatte. Und siehe da, alle fuhren zu schnell. Wie schnell, das verrät die «Tribune de Genève» und wohl auch die Polizei der zweitgrössten Stadt der Schweiz nicht. Fakt ist, Genfer Polizeibeamte waren kollektiv auf nicht zugelassenen Vehikeln unterwegs. 

Polizei kauft illegale Ware

Der Kauf neuer E-Trottis war schon vorher auf Eis gelegt worden. Jetzt musste die Polizei zusätzlich die bereits gekauften untersuchen. Dabei zeigte sich, dass auch diese nicht den Vorschriften entsprachen. Der grösste Teil der Flotte sei danach zerstört worden, schreibt die Genfer Tageszeitung. Warum einzelne der Zerstörung entgingen, und was mit ihnen geschehen ist, ist nicht klar.

Wie es dazu kommen konnte, dass die Genfer Kantonspolizei Fahrzeuge beschaffte, die nicht den Vorschriften entsprachen, ist Teil einer weiteren Untersuchung. Diese ist noch im Gang.

Feststeht hingegen: Die Genfer Kantonspolizei hat keine E-Trottinetts mehr in ihrem Fahrzeugpark.

Meistgelesen

Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten
Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an +++ Apple streicht Anti-ICE-Apps
Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag
Nach Horror-Crash lag Steffen zwei Tage auf der Intensivstation
Wälder meiden – am Samstag wird es stürmisch