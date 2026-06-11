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Mehrere Verletzte in Hauenstein SO Gepanzertes Militärfahrzeug in schweren Unfall verwickelt 

Dominik Müller

11.6.2026

Die Kantonspolizei Solothurn stand am Donnerstag in Hauenstein im Einsatz. (Symbolbild)
Die Kantonspolizei Solothurn stand am Donnerstag in Hauenstein im Einsatz. (Symbolbild)
Keystone

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstag einen Grosseinsatz im Kanton Solothurn ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war ein Armeefahrzeug in den Vorfall verwickelt.

Redaktion blue News

11.06.2026, 12:07

11.06.2026, 12:10

Auf der Strasse zwischen Hauenstein und Belchen im Kanton Solothurn ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegenüber SRF bestätigte die Kantonspolizei einen entsprechenden Einsatz.

In den Unfall war demnach ein gepanzertes Fahrzeug der Schweizer Armee verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Personen verletzt, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Die Einsatzkräfte wurden um 10.47 Uhr alarmiert. Zur Unterstützung der Rettungsarbeiten standen zwei Helikopter der Rega im Einsatz.

Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Armeeverbandsübung «CONEX 26». Ob ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Übung besteht, war zunächst nicht bekannt.

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