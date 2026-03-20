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Hygiene-Streit spitzt sich zu Gericht greift durch – Weinhändler aus Sissach droht Ausschluss aus Betrieb

Samuel Walder

20.3.2026

Hat die Buess AG gegen das Hygienegesetz verstossen?
Hat die Buess AG gegen das Hygienegesetz verstossen?
Buess AG

Im Dauerstreit um die Buess AG in Sissach zieht das Baselbieter Verwaltungsgericht die Reissleine: Die Schlösser des Betriebs sollen ausgetauscht werden. Hintergrund ist eine jahrelange Missachtung behördlicher Auflagen.

Samuel Walder

20.03.2026, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Baselbieter Verwaltungsgericht hat angeordnet, bei der Buess AG die Schlösser auszutauschen. Der Inhaber, Laurent de Coulon, habe behördliche Auflagen seit Jahren missachtet.
  • Der Streit zwischen dem Weinhändler und den Behörden dauert bereits vier Jahre, wobei es zwar Hygienemängel gebe, aber keine akute Gesundheitsgefahr bestehe.
  • Trotz Kritik sind einzelne Weine noch im Verkauf, während ein endgültiger Entscheid im laufenden Verfahren noch aussteht.
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Der jahrelange Streit um den Sissacher Weinhändler Laurent de Coulon erreicht einen neuen Höhepunkt: Am Mittwoch hat das Baselbieter Verwaltungsgericht angeordnet, dass bei der Buess AG die Schlösser ausgetauscht werden sollen, schreibt die «Basler Zeitung». Der drastische Schritt wird vom Gericht damit begründet, dass sich de Coulon seit Jahren nicht an behördliche Verfügungen hält.

Am Tag nach dem Urteil zeigt sich vor Ort ein ruhiges Bild: Die Buess AG wirkt beinahe idyllisch – frühlingshaft beleuchtet, mit auffällig knallgelbem Anstrich, liest man in der «Basler Zeitung». Ob tatsächlich gearbeitet wird, bleibt unklar. Zwar sind keine Aktivitäten zu sehen, doch Lieferwagen stehen bei den Hintereingängen.

Vier Jahre Streit – und kein Ende in Sicht

Seit inzwischen vier Jahren zieht sich der Konflikt zwischen de Coulon und dem Kanton Basel-Landschaft hin. Der Inhaber und damalige Geschäftsführer der Weinhandlung ignorierte wiederholt behördliche Auflagen. 2024 musste er sich wegen Hygieneproblemen sogar vor Gericht verantworten. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) gewährte der Buess AG mehrfach grosszügige Fristen zur Mängelbehebung.

Kantonschemiker Peter Brodmann relativiert: «Die Herstellung von Wein ist aus gesundheitlicher Sicht kein problematischer Prozess, weshalb die Kontrollen eines Weinkellers bei uns keine hohe Priorität haben.» Die Fristen seien bewusst so angesetzt worden, dass sie verhältnismässig bleiben: «Die Umsetzung von Massnahmen benötigt Zeit.»

Eine direkte Gesundheitsgefahr bestehe nicht – unter anderem wegen der desinfizierenden Wirkung von Alkohol. Zudem werde der Wein vor dem Abfüllen filtriert, wodurch Hefen oder Schimmel grösstenteils entfernt werden. Klar ist aber auch: «Natürlich verlangt die Lebensmittelgesetzgebung, dass auch bei solchen Produkten hygienisch gearbeitet wird», sagt Brodmann. Er bringt es auf den Punkt: «Angst, den Wein zu trinken, hätte ich nicht. Aber es gelüstet mich nicht so.»

Weine trotz Kritik noch im Verkauf 

Trotz der Vorwürfe sind Produkte der Buess AG weiterhin vereinzelt im Detailhandel erhältlich. In Basler Coop-Filialen stehen noch Flaschen in den Regalen – obwohl die Zusammenarbeit laut Mediensprecherin von Coop Clara Demin bereits 2024 beendet wurde. «Seither wurden keine Weine mehr an Coop geliefert. Vereinzelt können noch Flaschen in den Regalen stehen», so Demin zur «Basler Zeitung».

Ein Rückruf sei nicht erfolgt, da dieser nur bei konkreten Hinweisen oder Gefährdungen in Abstimmung mit Behörden ausgelöst werde. Für die Behörden ist der Fall aussergewöhnlich. Brodmann spricht von einer «‹Verweigerungshaltung›, die wir so nur äusserst selten erleben.» Das Verfahren habe deshalb vollständig durchgezogen werden müssen – keine Routine für die Behörden.

Wie geht es weiter?

Ein Ende ist noch nicht absehbar. Der Rechtsvertreter von de Coulon, Alex Hediger, zeigt sich unzufrieden: Neu installierte Stahltanks und die Renovation der Lagerhalle seien im Urteil nicht berücksichtigt worden.

Das Urteil ist zudem noch nicht rechtskräftig. Ob der Fall weitergezogen wird, ist offen – zunächst will die Verteidigung das schriftliche Urteil abwarten.

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