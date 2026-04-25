  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seestrasse in Stäfa Gericht ordnet Tempo 30 an – doch die Kantonspolizei ist dagegen

Oliver Kohlmaier

25.4.2026

Anwohner liefern sich seit zehn Jahren einen Rechtsstreit um die Einführung einer Tempo-30-Zone an der Seestrasse in Stäfa. 
Anwohner liefern sich seit zehn Jahren einen Rechtsstreit um die Einführung einer Tempo-30-Zone an der Seestrasse in Stäfa. 
Keystone/Salvatore Di Nolfi (Symbolbild)

Langwieriger Rechtsstreit im Kanton Zürich: Das Baurekursgericht gibt Anwohnern abermals Recht und ordnet für einen Abschnitt der Seestrasse in Stäfa Tempo 30 an – doch die Kantonspolizei geht dagegen vor.

Redaktion blue News

25.04.2026, 16:19

25.04.2026, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Stäfa tobt seit zehn Jahren ein Rechtsstreit um eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Seestrasse.
  • Der Kanton sträubt sich gegen die Einführung einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Kehlhof.
  • Das Baurekursgericht gab den Anwohnern zum wiederholten Mal Recht und pocht auf Tempo 30.
  • Die Kantonspolizei hat vor dem Verwaltungsgericht Beschwerde gegen das Urteil eingelegt.
Mehr anzeigen

Seit zehn Jahren kämpfen die Anwohner der Seetrasse in Stäfa um eine Tempo-30-Zone. Unzählige Gutachten wurden erstellt, bereits drei Mal urteilten Gerichte. Nun bekommen der Streit um eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf der «Goldküstenautobahn» abermals ein weiteres Kapitel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach akzeptiert die Kantonspolizei ein Urteil des Baurekursgerichts nicht und wird gegen dieses vorgehen. Es hatte zuvor den Anwohnern Recht erneut gegeben und den Kanton angewiesen, in dem Abschnitt des Ortsteils Kehlhof die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Nur so können die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Die Massnahme sei notwendig und verhältnismässig. Die Kantonspolizei hat vor dem Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Auf 24 Strassen. Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut

Auf 24 StrassenZürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut

Schallschutzfenster unzureichend

Der Streit um das Tempolimit hat eine lange Vorgeschichte und geht auf ein Sanierungsprojekt aus dem Jahr 2016 zurück. Ziel war es, den Lärm auf der Seestrasse zu reduzieren. Dies sollte allerdings nicht durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht werden, sondern mithilfe von Schallschutzfenstern. In dem betroffenen Abschnitt war die Geschwindigkeit damals auf 60 Stundenkilometer begrenzt. 

Doch mehrere Anwohner hielten die Massnahmen für unzureichend und zogen vor das Baurekursgericht, das ihnen 2017 erstmals Recht gab. Der Kanton wurde verpflichtet, eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer als Lärmschutzmassnahme ernsthaft zu prüfen. 

Nach einem Gutachten senkte der Kanton das Tempolimit zunächst von 60 auf 50, zudem sollte ein lärmmindernder Belag verbaut werden. Doch der Rechtsstreit setzte sich fort. 2022 schliesslich rügte das Baurekursgericht den Kanton erneut. Die Ablehnung einer Tempo-30-Zone sei ungenügend begründet und eine genauere Prüfung notwendig.

Tempo-30-Streit eskaliert. Diese 600 Gemeinden stellen sich gegen Albert Röstis Vorschlag

Tempo-30-Streit eskaliertDiese 600 Gemeinden stellen sich gegen Albert Röstis Vorschlag

Kanton fürchtet Präzedenzfall

Die Behörden jedoch hielten an einer Begrenzung auf 50 Stundenkilometer fest – auch, weil sie eine Kettenreaktion fürchteten. Denn die Seestrasse führt durch dicht besiedeltes Gebiet. Würde man im betroffenen Abschnitt Tempo 30 einführen, könnte dies ähnliche Forderungen in anderen Bereichen nach sich ziehen. Diese Argumentation wies das Baurekursgericht in ihrem letzten Urteil entschieden ab. Die Verhältnismässigkeitsprüfung konzentriere sich auf den« konkreten Sanierungsfall».

Der Zürcher Anwalt Martin Looser zeigt sich positiv überrascht, wie vertieft sich das Gericht mit dem Fall auseinandergesetzt habe. Das Urteil sei «qualitativ sehr gut», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Der Vizepräsident der Lärmliga Schweiz setzt sich seit Jahren für strengere Lärmschutzmassnahmen ein und vertritt Betroffene. Für das Verhalten der Behörden im Fall Stäfa hat er kein Verständnis: «Wie sich die Kantonspolizei hier sträubt, ist aus meiner Sicht klar bundesrechtswidrig.»

Während der Rechtsstreit in Stäfa fortgesetzt wird, will Bundesrat Rösti mit einer landesweiten Verordnung Fakten schaffen. Neu soll vor einer Einführung einer Tempo-30-Zone nachgewiesen werden müssen, dass die Massnahme keinen unerwünschten Ausweichverkehr durch die Quartiere verursacht. Auch bei zu viel Lärm soll Tempo 30 möglich bleiben, priorisiert werden sollen aber Flüsterbeläge.

Mehr zum Thema

Jetzt spricht der Anti-Tempo-30-Initiator. «Linksgrün will die Autos aus den Städten verbannen»

Jetzt spricht der Anti-Tempo-30-Initiator«Linksgrün will die Autos aus den Städten verbannen»

Städte kämpfen um ihre Hoheit. Tempo 30 in Gefahr – Städte und VCS laufen Sturm gegen Bundesrat

Städte kämpfen um ihre HoheitTempo 30 in Gefahr – Städte und VCS laufen Sturm gegen Bundesrat

«Werde von Velos überholt». Aargauer Gemeinde beschliesst Tempo 30 – Fahrlehrer bläst zum Widerstand

«Werde von Velos überholt»Aargauer Gemeinde beschliesst Tempo 30 – Fahrlehrer bläst zum Widerstand

Meistgelesen

Irans Aussenminister verlässt Pakistan +++ Teheran: USA wollen «gesichtswahrend» aus dem Krieg heraus
Warum Putin im eigenen Land plötzlich massiv unter Druck gerät
SRF-Chefredaktor bricht sein Schweigen zum Fall Patrick Fischer
Die Bayern drehen Spiel gegen Urs Fischers Mainz nach einem 0:3-Rückstand
Findet GC nach dem Cup-Aus gegen Luzern wieder in die Spur?