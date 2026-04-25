Anwohner liefern sich seit zehn Jahren einen Rechtsstreit um die Einführung einer Tempo-30-Zone an der Seestrasse in Stäfa. Keystone/Salvatore Di Nolfi (Symbolbild)

Langwieriger Rechtsstreit im Kanton Zürich: Das Baurekursgericht gibt Anwohnern abermals Recht und ordnet für einen Abschnitt der Seestrasse in Stäfa Tempo 30 an – doch die Kantonspolizei geht dagegen vor.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Stäfa tobt seit zehn Jahren ein Rechtsstreit um eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Seestrasse.

Der Kanton sträubt sich gegen die Einführung einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Kehlhof.

Das Baurekursgericht gab den Anwohnern zum wiederholten Mal Recht und pocht auf Tempo 30.

Die Kantonspolizei hat vor dem Verwaltungsgericht Beschwerde gegen das Urteil eingelegt. Mehr anzeigen

Seit zehn Jahren kämpfen die Anwohner der Seetrasse in Stäfa um eine Tempo-30-Zone. Unzählige Gutachten wurden erstellt, bereits drei Mal urteilten Gerichte. Nun bekommen der Streit um eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf der «Goldküstenautobahn» abermals ein weiteres Kapitel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach akzeptiert die Kantonspolizei ein Urteil des Baurekursgerichts nicht und wird gegen dieses vorgehen. Es hatte zuvor den Anwohnern Recht erneut gegeben und den Kanton angewiesen, in dem Abschnitt des Ortsteils Kehlhof die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Nur so können die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Die Massnahme sei notwendig und verhältnismässig. Die Kantonspolizei hat vor dem Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Schallschutzfenster unzureichend

Der Streit um das Tempolimit hat eine lange Vorgeschichte und geht auf ein Sanierungsprojekt aus dem Jahr 2016 zurück. Ziel war es, den Lärm auf der Seestrasse zu reduzieren. Dies sollte allerdings nicht durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht werden, sondern mithilfe von Schallschutzfenstern. In dem betroffenen Abschnitt war die Geschwindigkeit damals auf 60 Stundenkilometer begrenzt.

Doch mehrere Anwohner hielten die Massnahmen für unzureichend und zogen vor das Baurekursgericht, das ihnen 2017 erstmals Recht gab. Der Kanton wurde verpflichtet, eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer als Lärmschutzmassnahme ernsthaft zu prüfen.

Nach einem Gutachten senkte der Kanton das Tempolimit zunächst von 60 auf 50, zudem sollte ein lärmmindernder Belag verbaut werden. Doch der Rechtsstreit setzte sich fort. 2022 schliesslich rügte das Baurekursgericht den Kanton erneut. Die Ablehnung einer Tempo-30-Zone sei ungenügend begründet und eine genauere Prüfung notwendig.

Kanton fürchtet Präzedenzfall

Die Behörden jedoch hielten an einer Begrenzung auf 50 Stundenkilometer fest – auch, weil sie eine Kettenreaktion fürchteten. Denn die Seestrasse führt durch dicht besiedeltes Gebiet. Würde man im betroffenen Abschnitt Tempo 30 einführen, könnte dies ähnliche Forderungen in anderen Bereichen nach sich ziehen. Diese Argumentation wies das Baurekursgericht in ihrem letzten Urteil entschieden ab. Die Verhältnismässigkeitsprüfung konzentriere sich auf den« konkreten Sanierungsfall».

Der Zürcher Anwalt Martin Looser zeigt sich positiv überrascht, wie vertieft sich das Gericht mit dem Fall auseinandergesetzt habe. Das Urteil sei «qualitativ sehr gut», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Der Vizepräsident der Lärmliga Schweiz setzt sich seit Jahren für strengere Lärmschutzmassnahmen ein und vertritt Betroffene. Für das Verhalten der Behörden im Fall Stäfa hat er kein Verständnis: «Wie sich die Kantonspolizei hier sträubt, ist aus meiner Sicht klar bundesrechtswidrig.»

Während der Rechtsstreit in Stäfa fortgesetzt wird, will Bundesrat Rösti mit einer landesweiten Verordnung Fakten schaffen. Neu soll vor einer Einführung einer Tempo-30-Zone nachgewiesen werden müssen, dass die Massnahme keinen unerwünschten Ausweichverkehr durch die Quartiere verursacht. Auch bei zu viel Lärm soll Tempo 30 möglich bleiben, priorisiert werden sollen aber Flüsterbeläge.