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Baubewilligung aufgehoben Gericht stoppt McDonald’s am Zürcher Limmatquai

Gabriela Beck

14.4.2026

Am Limmatquai 48 in Zürich will McDonald's eine neue Filiale bauen. Doch die Abluftkamine sind zu hoch - die Baubewilligung wird einkassiert. (Archiv)
Am Limmatquai 48 in Zürich will McDonald's eine neue Filiale bauen. Doch die Abluftkamine sind zu hoch - die Baubewilligung wird einkassiert. (Archiv)
Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally

Ein geplanter McDonald's am Zürcher Limmatquai scheitert vor Gericht. Anwohner wehren sich erfolgreich gegen das Projekt – und bringen einen der grössten Restaurantkonzerne der Welt in Verlegenheit.

Redaktion blue News

14.04.2026, 20:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anwohner stoppen ein geplantes McDonald’s-Restaurant am Zürcher Limmatquai vor Gericht.
  • Die Richter erklären die geplanten Abluftkamine für zu hoch und unpassend im historischen Stadtbild.
  • McDonald’s prüft nun, ob der Konzern gegen den Entscheid vorgeht.
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Ein geplantes McDonald’s-Restaurant am Zürcher Limmatquai ist vorerst gestoppt. Das Baurekursgericht des Kantons Zürich hob die Baubewilligung auf, nachdem 15 Anwohner und Gewerbetreibende dagegen Einspruch eingelegt hatten. «Blick» berichtete als erstes.

Die Gegner befürchteten demnach lange Öffnungszeiten, Essensgerüche und mehr Abfall in der Umgebung. Vor allem aber kritisierten sie die geplanten Abluftkamine der Burgerküche. Einer der sogenannten Fortluftkamine sollte über zehn Meter hoch werden. Aus Sicht der Rekurrenten würden diese «Industriekamine» das historische Erscheinungsbild der Altstadthäuser am Limmatquai stören.

Das Gericht folgte dieser Argumentation. Die Kamine seien vom öffentlichen Raum aus sichtbar und fügten sich nicht in die Dachlandschaft der Umgebung ein. Da sich der Mangel nicht durch Auflagen beheben lasse, müsse die Baubewilligung aufgehoben werden, heisst es im Entscheid.

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Die Gerichtsgebühr von 6200 Franken tragen die Stadt Zürich und McDonald’s. Zudem erhalten die Rekurrenten eine Entschädigung von je 2000 Franken. Der Fast-Food-Konzern kann den Entscheid innerhalb von 30 Tagen ans Verwaltungsgericht weiterziehen.

Bei McDonald’s Schweiz zeigt man sich überrascht. Weder das Unternehmen noch seine Rechtsvertretung hätten bisher eine offizielle Mitteilung erhalten, erklärte ein Sprecher gegenüber «Blick». Man werde den Entscheid prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Das Unternehmen betont, das Baugesuch sei zuvor umfassend geprüft und bewilligt worden. Man habe zudem versucht, den Dialog mit der Nachbarschaft zu suchen.

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