Diensthund beisst zweimal zu – Halter wehrt sich gegen Maulkorbpflicht

Ein belgischer Schäferhund der Securitas AG hat zweimal zugebissen – zuletzt so heftig, dass eine Frau notoperiert werden musste. Der Fall landet vor dem Verwaltungsgericht, das ein deutliches Urteil fällt.

Bereits seit über einem Jahrhundert sind sie fester Bestandteil des Sicherheitsdienstes: Diensthunde bei der Securitas AG. Wie es auf der Website des Unternehmens heisst, erfüllen die Tiere «wichtige Sicherheitsdienstleistungen» – begleitet von einer «Hundeführerausbildung, die höchsten Ansprüchen genügt», wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Doch im Fall eines Aargauer Hundeführers wirft diese Aussage nun Schatten. Denn obwohl sein belgischer Schäfer – ein Malinois – sowohl den Eignungstest «problemlos» als auch die Diensthundeprüfung «mit dem Prädikat sehr gut» bestanden hatte, wurde aus dem vorbildlichen Vierbeiner ein Fall für das Verwaltungsgericht: Der Hund biss zweimal zu – mit gravierenden Folgen.

Erster Biss: Parkplatz-Eklat in Bern

Der erste Vorfall ereignete sich am 13. August 2023 bei einer Veranstaltung im Kanton Bern. Trotz klarer Warnung näherte sich eine Person dem Tier – mit der schmerzhaften Quittung: Der Malinois biss zu. Der Veterinärdienst wurde informiert, verzichtete jedoch nach einem Wesenstest und Abklärungen auf weitere Massnahmen. Eine Empfehlung gab es dennoch: Bei Menschenansammlungen solle der Hund künftig besser einen Maulkorb tragen.

Was danach geschah, erschütterte jedoch selbst die Behörden. Am 4. Juli 2024, bei Dreharbeiten für einen Werbefilm, biss der Hund seiner Arbeitskollegin beim Anlegen eines Sicherheitsgeschirrs ins Gesicht – so schwer, dass sie notoperiert werden musste. Noch am selben Tag reagierte der Veterinärdienst drastisch: Leinen- und Maulkorbpflicht im öffentlichen Raum.

Halter widersetzt sich – und zeigt mit dem Finger auf die Opfer

Der Halter des Hundes legte Beschwerde ein, erst beim Gesundheitsdepartement, dann vor dem Aargauer Verwaltungsgericht. Seine Argumentation: Der Hund reagiere nur, wenn er sich bedrängt fühle – und in beiden Fällen hätten sich die Opfer nicht an seine Anweisungen gehalten. «Jedermann weiss, dass man einen Hund nicht ungefragt anfasst», so der Hundeführer. Aus seiner Sicht: kein Fehlverhalten des Tieres, sondern menschliches Versagen.

Das sah das Verwaltungsgericht anders. Zwar sei ein gewisses Eigenverschulden der Betroffenen nicht auszuschliessen – dennoch bleibe die Gefahr. Der Hund habe «nun schon zweimal bewiesen, dass er zubeisst, wenn er sich bedrängt fühlt». Insbesondere Kinder seien gefährdet. Auch ohne Beissattacke könnten Dritte durch Anspringen oder Anrempeln verletzt werden, so das Urteil. Fazit: Die Maulkorb- und Leinenpflicht bleibt bestehen – zur Sicherheit aller.

Ein Lehrstück über Verantwortung, Sicherheit – und die Frage, wann ein ausgebildeter Diensthund zur Gefahr wird.