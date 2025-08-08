Der Mann musste sich vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. sda

Eine 21-jährige Argentinierin reiste als Backpackerin durch die Schweiz – und wurde Opfer einer schweren Sexualstraftat. Das Bezirksgericht Lenzburg sprach den Angeklagten nun schuldig und verhängte eine mehrjährige Haftstrafe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Argentinierin wurde im Sommer 2024 in Lenzburg mehrfach vergewaltigt.

Der Täter erhielt vier Jahre Haft und einen zehnjährigen Landesverweis.

Das Gericht hielt die Schilderungen des Opfers für glaubwürdig. Mehr anzeigen

Eine damals 20-jährige Frau aus Argentinien im August 2024 im Rahmen einer Rucksackreise in die Schweiz. Über Bekannte wurde sie an einen 47-jährigen Spanier vermittelt, der seit Kurzem im Aargau lebte. Er bot ihr an, bei ihm zu übernachten, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Am Bahnhof Zürich holte er sie ab, bevor sie mit Freunden in der Stadt blieben und später mit dem Zug in die Region Lenzburg fuhren. In der Wohnung des Mannes angekommen, stellte die junge Frau fest, dass nur ein schmales Einzelbett zur Verfügung stand. Sie wollte in ihrem Schlafsack am Boden schlafen, doch der Mann habe sie gedrängt, sich zu ihm ins Bett zu legen. Zuvor hatte er ihr erzählt, er sei in Spanien wegen Drogenhandels im Gefängnis gewesen und habe Kontakte zur Mafia.

Laut Anklage kam es in dieser Nacht zu mehrfachen Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen. Der Mann habe die Frau über mehrere Stunden zu ungeschütztem Vaginal- und Analsex gezwungen, Teile davon gefilmt und am Morgen Nacktbilder gemacht.

Angeklagter spricht von einvernehmlichem Sex

Vor Gericht schilderte die heute 21-Jährige unter Tränen, dass sie zunächst versucht habe, seine Hände wegzustossen, dann aber aus Angst wie gelähmt gewesen sei. «Ich hatte Angst, in jener Nacht zu sterben», sagte sie und verwies auf die hohe Zahl von Femiziden in ihrem Heimatland. Am nächsten Morgen reisten beide gemeinsam nach Zürich. Dort wandte sich die Frau per Nachricht an einen Freund, der ihr riet, zur Polizei zu gehen. Sie folgte dem Rat, blieb bis Ende August in der Schweiz und setzte ihre Reise später in Asien fort.

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex. Seine Verteidigerin argumentierte, er sei körperlich nicht in der Lage gewesen, die beschriebenen sexuellen Handlungen so lange auszuführen, und verwies darauf, dass das Verhalten der Frau am nächsten Morgen nicht dem einer traumatisierten Person entsprochen habe.

Vier Jahre Gefängnis

Das Bezirksgericht Lenzburg folgte dieser Darstellung nicht. Es hielt die Aussagen des Opfers für schlüssig und sah kein Motiv für eine Falschbelastung. Die Schilderungen des Mannes stuften die Richterinnen und Richter dagegen als wenig glaubwürdig ein.

Das Urteil lautet laut der «Aargauer Zeitung» auf vier Jahre Freiheitsstrafe wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Die Untersuchungshaft wird angerechnet. Zudem muss der Verurteilte 15’000 Franken Genugtuung an die Frau zahlen, erhält einen zehnjährigen Landesverweis für den gesamten Schengenraum und wird in der DNA-Datenbank erfasst.