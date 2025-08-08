  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Backpackerin vergewaltigt Gericht verurteilt Mann nach Horror-Nacht in Lenzburg AG

Sven Ziegler

8.8.2025

Der Mann musste sich vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. 
Der Mann musste sich vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. 
sda

Eine 21-jährige Argentinierin reiste als Backpackerin durch die Schweiz – und wurde Opfer einer schweren Sexualstraftat. Das Bezirksgericht Lenzburg sprach den Angeklagten nun schuldig und verhängte eine mehrjährige Haftstrafe.

Sven Ziegler

08.08.2025, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Argentinierin wurde im Sommer 2024 in Lenzburg mehrfach vergewaltigt.
  • Der Täter erhielt vier Jahre Haft und einen zehnjährigen Landesverweis.
  • Das Gericht hielt die Schilderungen des Opfers für glaubwürdig.
Mehr anzeigen

Eine damals 20-jährige Frau aus Argentinien im August 2024 im Rahmen einer Rucksackreise in die Schweiz. Über Bekannte wurde sie an einen 47-jährigen Spanier vermittelt, der seit Kurzem im Aargau lebte. Er bot ihr an, bei ihm zu übernachten, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. 

Am Bahnhof Zürich holte er sie ab, bevor sie mit Freunden in der Stadt blieben und später mit dem Zug in die Region Lenzburg fuhren. In der Wohnung des Mannes angekommen, stellte die junge Frau fest, dass nur ein schmales Einzelbett zur Verfügung stand. Sie wollte in ihrem Schlafsack am Boden schlafen, doch der Mann habe sie gedrängt, sich zu ihm ins Bett zu legen. Zuvor hatte er ihr erzählt, er sei in Spanien wegen Drogenhandels im Gefängnis gewesen und habe Kontakte zur Mafia.

Laut Anklage kam es in dieser Nacht zu mehrfachen Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen. Der Mann habe die Frau über mehrere Stunden zu ungeschütztem Vaginal- und Analsex gezwungen, Teile davon gefilmt und am Morgen Nacktbilder gemacht.

Angeklagter spricht von einvernehmlichem Sex

Vor Gericht schilderte die heute 21-Jährige unter Tränen, dass sie zunächst versucht habe, seine Hände wegzustossen, dann aber aus Angst wie gelähmt gewesen sei. «Ich hatte Angst, in jener Nacht zu sterben», sagte sie und verwies auf die hohe Zahl von Femiziden in ihrem Heimatland. Am nächsten Morgen reisten beide gemeinsam nach Zürich. Dort wandte sich die Frau per Nachricht an einen Freund, der ihr riet, zur Polizei zu gehen. Sie folgte dem Rat, blieb bis Ende August in der Schweiz und setzte ihre Reise später in Asien fort.

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex. Seine Verteidigerin argumentierte, er sei körperlich nicht in der Lage gewesen, die beschriebenen sexuellen Handlungen so lange auszuführen, und verwies darauf, dass das Verhalten der Frau am nächsten Morgen nicht dem einer traumatisierten Person entsprochen habe.

Vier Jahre Gefängnis

Das Bezirksgericht Lenzburg folgte dieser Darstellung nicht. Es hielt die Aussagen des Opfers für schlüssig und sah kein Motiv für eine Falschbelastung. Die Schilderungen des Mannes stuften die Richterinnen und Richter dagegen als wenig glaubwürdig ein.

Das Urteil lautet laut der «Aargauer Zeitung» auf vier Jahre Freiheitsstrafe wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Die Untersuchungshaft wird angerechnet. Zudem muss der Verurteilte 15’000 Franken Genugtuung an die Frau zahlen, erhält einen zehnjährigen Landesverweis für den gesamten Schengenraum und wird in der DNA-Datenbank erfasst.

Mehr aus der Schweiz

Kurioser Vorfall in Dübendorf ZH. Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand

Kurioser Vorfall in Dübendorf ZHHauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand

Kirchgemeinde zieht Konsequenzen. Diessenhofen TG trennt sich von AfD-Pfarrer

Kirchgemeinde zieht KonsequenzenDiessenhofen TG trennt sich von AfD-Pfarrer

Tödlicher Unfall am Mönch. Bergsteiger stürzen hunderte Meter in die Tiefe – Mann stirbt

Tödlicher Unfall am MönchBergsteiger stürzen hunderte Meter in die Tiefe – Mann stirbt

Meistgelesen

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen
Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS