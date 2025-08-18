  1. Privatkunden
«Rechtsverweigerung» statt Transparenz Gericht wirft Bundesamt für Statistik Ignorieren von Urteil vor

Petar Marjanović

18.8.2025

Das Bundesamt für Statistik hat laut Gericht ein Transparenzgesuch «bundesrechtswidrig» entschieden.
Das Bundesamt für Statistik hat laut Gericht ein Transparenzgesuch «bundesrechtswidrig» entschieden.
Bild: sda

Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Bundesamt für Statistik eine deutliche Abfuhr erteilt. Grund: Die Behörde ignoriert ein früheres Urteil und blockiert weiter die Herausgabe einer Liste aller Schweizer Firmen.

Petar Marjanović

18.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht hat das Bundesamt für Statistik deutlich gerügt.
  • Die Behörde hat sich geweigert, eine vom Gericht verlangte Interessenabwägung zur Herausgabe einer Firmenliste mit UID und NOGA-Code vorzunehmen.
  • Stattdessen wiederholte das BFS alte Argumente und bot die Daten gegen Gebühr an.
  • Das Gericht hob den Entscheid als bundesrechtswidrig auf und schickte den Fall zur erneuten Prüfung zurück.
Mehr anzeigen

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat in einem heute veröffentlichten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine deutliche Rüge erhalten. Die Richter*innen werfen der Behörde vor, sich nicht an einen früheren Entscheid gehalten zu haben.

Worum geht es? Ein Bürger forderte vom BFS eine Liste aller in der Schweiz registrierten Unternehmen – mit Firmennamen, Unternehmens-Identifikationsnummer und NOGA-Code, der angibt, zu welcher Branche ein Betrieb gehört.

Solche Einsichtsgesuche kann in der Schweiz jede Person gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz stellen. Dieses besagt: Grundsätzlich ist jedes amtliche Dokument öffentlich, sofern es nicht unter eine gesetzlich geregelte Ausnahme fällt.

Daten waren zuerst geheim, dann verlangte BFS Geld

Das BFS verweigerte den Zugang jedoch mit dem Hinweis auf spezielle Bestimmungen im Statistikgesetz.

Bereits im Februar 2024 hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass diese Bestimmungen hier nicht greifen. Es wies das BFS an, eine Interessenabwägung vorzunehmen: Wiegt das öffentliche Interesse an Transparenz schwerer als mögliche Nachteile für die betroffenen Unternehmen?

In seiner neuen Verfügung verzichtete das BFS erneut auf diese Abwägung und wiederholte im Wesentlichen seine früheren Argumente. Zudem bot es dem Bürger an, die Daten gegen Gebühr zu kaufen – der Stundensatz für die Aufbereitung sollte 130 Franken betragen. Das überraschte sogar das Bundesverwaltungsgericht. 

Experte: «BFS weigert sich, seine Arbeit zu machen»

Die Entscheidung fiel heute: Das Bundesverwaltungsgericht spricht in seinem Urteil von einer «materiellen Rechtsverweigerung» und bezeichnet den Entscheid des BFS als «bundesrechtswidrig». Es hob die Verfügung auf und verpflichtet die Behörde, das Gesuch erneut zu prüfen.

Zum Angebot des BFS, der Bürger könne die Daten kaufen, äussert sich das Gericht mit deutlicher Ironie: «Lediglich beim Aufwand äussere sich die Vorinstanz überraschend in der Korrespondenz vom 1. Mai 2024, dass die ersuchte Liste – dem hochgehaltenen Statistikgeheimnis zum Trotz – gegen eine Gebühr erhältlich sei.»

Das Gericht machte klar, was es von der Argumentation des Bundesamtes hielt.
Das Gericht machte klar, was es von der Argumentation des Bundesamtes hält.
Urteil

Zwar hätte das Bundesverwaltungsgericht auch selbst entscheiden können. Laut Urteil war jedoch nicht abschliessend geklärt, ob die Firmenliste tatsächlich veröffentlicht werden darf. Dass das BFS bereit war, die Daten gegen Gebühr herauszugeben, wertete das Gericht lediglich als Hinweis darauf, dass wohl keine Hindernisse bestehen.

Christian Gutknecht, Experte für öffentliche Daten, kommentierte das Urteil in den sozialen Medien: «Das Bundesverwaltungsgericht ist genervt vom querulatorischen Verhalten des Bundesamts für Statistik, sieht sich aber zum zweiten Mal nicht imstande, den Fall final zu entscheiden, weil das BFS sich seit drei Jahren weigert, seine Arbeit zu machen und sich ans Recht zu halten!»

Das Urteil (A-4618/2024) ist noch nicht rechtskräftig und kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

