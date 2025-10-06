Am Flughafen von Manila ist ein Mann verhaftet worden. (Symbolbild) Alejandro Ernesto/dpa/dpa-tmn

Am Flughafen von Manila ist ein 66-jähriger Schweizer verhaftet worden. Der Mann war wegen mehrerer Sexualdelikte gegen Kinder international gesucht – und wollte offenbar nach Thailand fliehen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die philippinische Einwanderungsbehörde hat am Flughafen von Manila einen mutmasslichen Schweizer Sexualstraftäter festgenommen. Wie GMA News berichtet, wurde der 66-Jährige am 29. September am Ninoy Aquino International Airport (NAIA) in Pasay City gestoppt, als er gerade nach Bangkok fliegen wollte.

Nach Angaben des Bureau of Immigration (BI) bestätigte eine Überprüfung, dass der Mann in der Schweiz bereits zweimal wegen Sexualdelikten gegen Kinder verurteilt wurde. Dies wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischem Material.

Gegen den Mann läuft offenbar im Kanton Aargau seit 2024 ein weiteres Strafverfahren wegen ähnlicher Vorwürfe. Während der laufenden Ermittlungen setzte er sich jedoch ins Ausland ab.

Der Gesuchte hielt sich laut BI rund drei Wochen in den Philippinen auf. Die Behörden vermuten, dass er in mehreren südostasiatischen Ländern unterwegs war.

Er befindet sich nun in der Haftanstalt des Bureau of Immigration, wo er bis zu seiner Abschiebung festgehalten wird. Nach seiner Ausweisung soll der Mann dauerhaft auf die Schwarze Liste der philippinischen Behörden gesetzt werden. Damit wäre ihm die Rückkehr ins Land für immer untersagt.