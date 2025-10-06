  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Ausreise nach Thailand Gesuchter Schweizer Sexualstraftäter in Manila verhaftet

Sven Ziegler

6.10.2025

Am Flughafen von Manila ist ein Mann verhaftet worden. (Symbolbild)
Am Flughafen von Manila ist ein Mann verhaftet worden. (Symbolbild)
Alejandro Ernesto/dpa/dpa-tmn

Am Flughafen von Manila ist ein 66-jähriger Schweizer verhaftet worden. Der Mann war wegen mehrerer Sexualdelikte gegen Kinder international gesucht – und wollte offenbar nach Thailand fliehen.

Redaktion blue News

06.10.2025, 08:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 66-jähriger Schweizer wurde am Flughafen in Manila verhaftet.
  • Er ist in der Schweiz wegen Kinderpornografie vorbestraft und flüchtig.
  • Die philippinischen Behörden wollen ihn nun ausweisen und auf die schwarze Liste setzen.
Mehr anzeigen

Die philippinische Einwanderungsbehörde hat am Flughafen von Manila einen mutmasslichen Schweizer Sexualstraftäter festgenommen. Wie GMA News berichtet, wurde der 66-Jährige am 29. September am Ninoy Aquino International Airport (NAIA) in Pasay City gestoppt, als er gerade nach Bangkok fliegen wollte.

Nach Angaben des Bureau of Immigration (BI) bestätigte eine Überprüfung, dass der Mann in der Schweiz bereits zweimal wegen Sexualdelikten gegen Kinder verurteilt wurde. Dies wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischem Material.

Gegen den Mann läuft offenbar im Kanton Aargau seit 2024 ein weiteres Strafverfahren wegen ähnlicher Vorwürfe. Während der laufenden Ermittlungen setzte er sich jedoch ins Ausland ab.

Der Gesuchte hielt sich laut BI rund drei Wochen in den Philippinen auf. Die Behörden vermuten, dass er in mehreren südostasiatischen Ländern unterwegs war. 

Er befindet sich nun in der Haftanstalt des Bureau of Immigration, wo er bis zu seiner Abschiebung festgehalten wird. Nach seiner Ausweisung soll der Mann dauerhaft auf die Schwarze Liste der philippinischen Behörden gesetzt werden. Damit wäre ihm die Rückkehr ins Land für immer untersagt.

Meistgelesen

Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst
Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot
Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück
Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um