Prämien dürften folgen Gesundheitskosten wachsen weiter und stärker als früher

SDA

18.11.2025 - 10:00

Die gesamtschweizerischen Gesundheitsausgaben von knapp 94 Milliarden Franken im Jahr 2023 steigen auf 109,6 Milliarden im Jahr 2027. Das zeigen Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Hauptkostentreiber ist die Langzeitpflege. (Archivbild)
Die gesamtschweizerischen Gesundheitsausgaben von knapp 94 Milliarden Franken im Jahr 2023 steigen auf 109,6 Milliarden im Jahr 2027. Das zeigen Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Hauptkostentreiber ist die Langzeitpflege. (Archivbild)
Keystone

Die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen weiter – vor allem wegen der teuren Langzeitpflege und zunehmender ambulanter Behandlungen.

Keystone-SDA

18.11.2025, 10:00

18.11.2025, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen weiter.
  • Laut der ETH-Konjunkturforschungsstelle treiben vor allem Langzeitpflege und ambulante Behandlungen die Ausgaben.
  • Mit Folgen für die Krankenkassenprämien.
Mehr anzeigen

Die Gesundheitskosten in der Schweiz wachsen weiter, und das stärker als in der Vergangenheit. Hauptkostentreiber ist dabei die Langzeitpflege, wie Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zeigen.

Ein weiterer Kostentreiber sind ambulante Behandlungen, während stationäre weiterhin an Anteil verlieren, wie die ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF) am Dienstag in Zürich vor den Medien bekannt gab.

Auf der Seite der Leistungserbringer sind vor allem Arztpraxen und ambulante Zentren, Krankenhäuser und sozialmedizinische Institutionen wie Pflegeheime für das Ausgabenwachstum verantwortlich. Der Detailhandel – vorwiegend Apotheken – macht nur einen geringen Teil der Kosten aus.

Finanziell trägt weiterhin in erster Linie die obligatorische Krankenpflegeversicherung den Anstieg der Ausgaben. Dies dürfte zu höheren Prämien führen.

Gemäss KOF werden die Gesundheitskosten in diesem Jahr mit 3,7 Prozent, im kommenden Jahr mit 3,6 Prozent und 2027 mit 3,5 Prozent auf hohem Niveau weiterwachsen.

