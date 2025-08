Absturz Flugzeug Vierwaldstättersee Kehrsiten Einsatzkräfte kämpfen mit Sperren gegen den Ölteppich. Bild: blue News Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Bild: BRK News Einsatzkräfte an der Absturzstelle. Bild: BRK News Ein Rettungsboot im Einsatz. Bild: BRK News Im Vierwaldstättersee ist ein Flugzeug abgestürzt. Bild: BRK News Absturz Flugzeug Vierwaldstättersee Kehrsiten Einsatzkräfte kämpfen mit Sperren gegen den Ölteppich. Bild: blue News Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Bild: BRK News Einsatzkräfte an der Absturzstelle. Bild: BRK News Ein Rettungsboot im Einsatz. Bild: BRK News Im Vierwaldstättersee ist ein Flugzeug abgestürzt. Bild: BRK News

Rund eine Woche nach der dramatischen Wasserlandung im Vierwaldstättersee haben Einsatzkräfte das gesunkene Kleinflugzeug geortet. Nun wird geprüft, ob und wie das Wrack geborgen werden kann.

Die Suche nach dem versunkenen Kleinflugzeug im Vierwaldstättersee ist abgeschlossen – zumindest teilweise. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, konnte das Wrack am Montag, 4. August, in etwa 100 Metern Tiefe geortet werden. Die Lokalisierung gelang in einer koordinierten Aktion mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich.

Das Kleinflugzeug war am 28. Juli 2025 gegen 9.45 Uhr notfallmässig auf dem See gelandet und kurz darauf gesunken. Die beiden Insassen konnten sich in Sicherheit bringen und wurden geborgen – über ihren Gesundheitszustand wurde nichts Näheres bekannt.

Bergung wird geprüft

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, laufen derzeit «umfangreiche Abklärungen» zur möglichen Bergung des Flugzeugs. Dabei geht es insbesondere um den technischen Zustand des Wracks und die Umgebung im See, in der es liegt. Erst nach dieser Analyse sollen konkrete Optionen geprüft werden, wie und ob das Flugzeug an die Oberfläche geholt werden kann.

Die Unfallursache ist weiterhin ungeklärt. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt – in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (fedpol) und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST).

Die Behörden hatten bereits nach dem Vorfall angekündigt, den Fall intensiv zu untersuchen. Ob technische Defekte, menschliches Versagen oder andere Gründe zur Notlandung führten, ist bisher offen.