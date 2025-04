Gewalt an Schulen steigt – Schweizer Lehrer sind besorgt

Der raue Ton herrscht nicht nur unter Kindern. Er richtet sich auch gegen Lehrpersonen oder kommt sogar von Eltern. Bild: sda

Beschimpft, bedroht, manchmal sogar angegriffen: An Schulen wird der Ton rauer – auch in der Schweiz. Lehrpersonen schlagen Alarm, Eltern mischen sich immer aggressiver ein.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An deutschen und Schweizer Schulen nimmt die Gewalt laut Verdachtsstatistiken und Studien zu.

Zwei von drei Lehrpersonen erleben psychische oder sogar körperliche Angriffe.

Besonders Eltern fallen öfter durch Drohungen und Übergriffe auf.

Lehrpersonen fordern endlich klare Regeln und mehr Schutz. Mehr anzeigen

Am Wochenende und am Montagmorgen schlugen mehrere deutsche Medien Alarm. Unter Schlagzeilen wie «Kinder ausser Kontrolle» berichteten sie über die steigende Zahl von Straftaten an Schulen. Dabei muss betont werden: Hinter den Zahlen stehen zunächst Tatverdachtsfälle – nicht alle werden später auch von Gerichten bestätigt.

Unbestritten ist jedoch, dass auch in der Schweiz Lehrpersonen zunehmend sorgenvoll auf ihre Klassenzimmer blicken. Anlass zur Sorge gibt nicht zuletzt die Gewaltstudie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), die vor zwei Jahren erstmals umfassend das Gewaltproblem an Schulen untersuchte.

Das Ergebnis der Erhebung zeigte: Zwei von drei Lehrpersonen haben psychische oder physische Gewalt erlebt. Besonders häufig betroffen sind sie von psychischer Gewalt wie Beleidigungen, Drohungen oder Einschüchterungen.

TikTok-Trends und überforderte Schulen

Aktuelle Vorfälle zeigen, dass Gewalt längst nicht nur ein statistisches Phänomen ist. In Muttenz BL etwa hinterliess ein Schüler eine Amokdrohung auf einer Schultoilette – offenbar inspiriert von einem gefährlichen TikTok-Trend. Auch in Chur und Zürich kam es kürzlich zu beunruhigenden Zwischenfällen. In Zürich-Schwamendingen wurde ein Mann schwer verletzt auf einem Schulgelände aufgefunden. In einer Berner Schule mussten sogar WC-Türen abmontiert werden, weil es wiederholt zu Gewalt- und Vandalismusvorfällen gekommen war.

«Die jüngsten Vorfälle bestätigen die Notwendigkeit verstärkter Präventions- und Schutzmassnahmen», sagt Beat Schwendimann, Leiter Pädagogik beim LCH, gegenüber blue News. Lehrpersonen begegnen der wachsenden Gewalt mit klaren Verhaltensregeln, Vertrauensarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sowie enger Zusammenarbeit mit Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern.

Doch diese Massnahmen allein reichen nicht aus. Schwendimann fordert: «Es braucht kantonal abgestimmte Massnahmenpakete und einen besseren Ressourcenzugang für Schulen.»

Keine Frage von Geschlecht oder Nationalität

Besonders beunruhigend: Gewalt geht nicht nur von Schüler*innen aus. Wie die LCH-Studie zeigt, stammen 36 Prozent der Übergriffe von Eltern. Der Fall einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Elternpaar und einer Lehrerin an der Schule Kirchberg BE zeigt deutlich, wie sehr die Hemmschwellen gesunken sind.

«Lehrpersonen haben gesamtgesellschaftlich an Autorität verloren», sagt Primarlehrer und Grossrat Manuel C. Widmer gegenüber der «Berner Zeitung». Das Problem sei laut Widmer besonders verschärft, wenn es um die Frage des Übertritts in die Sek- bzw. Realschule gehe: «Manche Eltern akzeptieren die Leistungsbeurteilung nicht und wollen sich in ihren Kindern verwirklichen.»

Er könne deshalb auch nicht bestätigen, dass sich der raue Ton in erster Linie von Knaben oder Ausländern komme: «Ich erlebe es so, dass es vor allem eine Frage ist, wie man zu Hause miteinander umgeht.»

«Ich erlebe es so, dass es vor allem eine Frage ist, wie man zu Hause miteinander umgeht.» Manuel C. Widmer Berner Lehrer

Auch Eltern schlagen Alarm. In Lachen SZ eskalierte die Situation an einer Primarschule so stark, dass Eltern sich direkt an das kantonale Amt für Volksschulen wandten. Schulpräsident Daniel Heinrich räumte gegenüber «March24» ein: «Natürlich besteht Handlungsbedarf.»

Die Herausforderung ist klar: Gewaltfreie Schulen sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Für Beat Schwendimann steht fest: «Gewalt kann jede Lehrperson treffen.» Der LCH plant deshalb, die Gewaltstudie im Jahr 2028 zu wiederholen, um die Entwicklung besser dokumentieren und gezielt gegensteuern zu können.