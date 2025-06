In vielen Kantonen erreichten die Zahlen der Beratungen durch die Opferhilfe einen neuen Höchststand (Symbolbild). sda

2024 suchten so viele Menschen wie nie zuvor Hilfe nach einer Straftat. Besonders betroffen sind Frauen, oft Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2024 suchten in der Schweiz über 51'000 Menschen Hilfe nach einer Straftat – so viele wie noch nie.

Oft geht es um häusliche oder sexualisierte Gewalt.

Die Beratungsstellen warnen vor immer mehr Femiziden. Mehr anzeigen

In der Schweiz haben 2024 so viele Menschen wie noch nie Hilfe nach einer Straftat gesucht. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, führten die Opferhilfestellen über 51'500 Beratungen durch – fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist ein trauriger Rekord seit Beginn der Erhebung im Jahr 2000.

Das Beunruhigende an der neusten Statistik: Meistens suchten Frauen Hilfe, oft wegen Gewalt durch Männer, die sie kannten. In fast vier von zehn Fällen war der Täter ein Partner oder Ex-Partner. Besonders erschreckend: Auch Kinder und Jugendliche waren betroffen – 18 Prozent der Ratsuchenden waren minderjährig.

Gewalt, Drohungen und sexuelle Übergriffe gehörten zu den häufigsten Gründen für eine Beratung. Fast die Hälfte der Fälle betraf Körperverletzungen. In vielen Fällen litten die Opfer unter mehreren Straftaten gleichzeitig.

Oft wegen häuslicher oder sexualisierter Gewalt

In den häufigsten Fällen wurde juristische oder psychologische Hilfe geboten. In fast 9000 Fällen benötigten Hilfesuchende auch Schutz und Unterkunft. Auch finanziell war 2024 ein starkes Jahr für die Opferhilfe. Die Kantone zahlten über 6,5 Millionen Franken an Entschädigungen und Genugtuungen – 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Rund 1100 Gesuche wurden gestellt, über zwei Drittel davon wurden bewilligt.

Die Auswirkungen spüren die Kantone stark, wie die beiden Basel beispielhaft zeigen: 2024 wurden dort täglich im Schnitt 12 neue Fälle verzeichnet – insgesamt 3074, das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders häufig betroffen sind Frauen: Rund 70 Prozent der Ratsuchenden waren weiblich. Sechs Frauen pro Tag suchten Hilfe wegen häuslicher oder sexualisierter Gewalt.

Fast ein Femizid pro Woche

Die gestiegene Nachfrage brachte die Beratungsstelle an ihre Grenzen. Die beiden Basel sprachen 2024 eine Zusatzfinanzierung von einer halben Million Franken, um das Defizit auszugleichen. Damit konnten 120 zusätzliche Stellenprozente geschaffen werden, um das stark belastete Personal zu entlasten. «Wir müssen schauen, dass wir nicht ausbrennen», wird Beat John, Geschäftsleiter der Opferhilfe beider Basel, von der «BZ Basel» zitiert.

Seit Anfang 2025 beobachtet die Opferhilfe beider Basel mit Sorge einen weiteren Trend: Die Zahl der Femizide scheint zuzunehmen. «Früher sprach man von einem Femizid alle zwei Wochen in der Schweiz – heute ist es fast einer pro Woche», so John. Auch in der Region kam es Anfang Jahr zu einem tödlichen Fall: Ein Mann erschoss seine Frau mit vier Schüssen.

Warum spricht man von sexualisierter Gewalt und nicht mehr von sexueller Gewalt? Sexualisierte Gewalt meint sexuelle Handlungen ohne Zustimmung und umfasst zum Beispiel Vergewaltigung, Nötigung und Kindesmissbrauch.

Der Begriff betont die Machtausübung hinter der Tat – nicht sexuelle Lust steht im Vordergrund, sondern Kontrolle und Grenzüberschreitung. Mehr anzeigen

