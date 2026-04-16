Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rückte am Donnerstag nach Urnäsch aus. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag ist es in Urnäsch AR in einer Wohnung zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen. Zwei Personen sind am Ereignisort verstorben, zwei weitere schwer verletzt.

Um 08.08 Uhr ist bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag die Meldung eingegangen, wonach in einer Privatwohnung Personen verletzt seien. Daraufhin seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Personen sind demnach trotz medizinischer Erstversorgung am Ereignisort verstorben. Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Darunter befindet sich gemäss Mitteilung die für das Delikt mutmasslich verantwortliche Täterschaft.

Die genauen Hintergründe sind unklar. Die Polizei hat zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen in Aussicht gestellt.