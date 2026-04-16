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Gewaltdelikt in Urnäsch AR Polizei findet zwei Personen tot in Wohnung – Grosseinsatz läuft

Dominik Müller

16.4.2026

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rückte am Donnerstag nach Urnäsch aus.
Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rückte am Donnerstag nach Urnäsch aus.
Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag ist es in Urnäsch AR in einer Wohnung zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen. Zwei Personen sind am Ereignisort verstorben, zwei weitere schwer verletzt.

Dominik Müller

16.04.2026, 11:47

16.04.2026, 11:51

Um 08.08 Uhr ist bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag die Meldung eingegangen, wonach in einer Privatwohnung Personen verletzt seien. Daraufhin seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Personen sind demnach trotz medizinischer Erstversorgung am Ereignisort verstorben. Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Darunter befindet sich gemäss Mitteilung die für das Delikt mutmasslich verantwortliche Täterschaft.

Die genauen Hintergründe sind unklar. Die Polizei hat zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen in Aussicht gestellt.

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