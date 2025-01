Gewaltiger Felssturz am Monte Rosa – Video zeigt Verwüstung

Video zeigt Felssturz am Monte Rosa Am Monte Rosa ist es am Wochenende auf italienischer Seite zu einem grossen Felssturz gekommen. Ein Video zeigt die Zerstörung vor Ort. 02.01.2025

Am Monte Rosa ist es am Wochenende auf der italienischen Seite zu einem grossen Felssturz gekommen. Ein Video zeigt die Verwüstung vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Monte Rosa haben sich grosse Felsmassen gelöst und sind ins Tal gedonnert.

Die Staubwolke, die der Abbruch verursachte, war so mächtig, dass sie bis zu den Skipisten aufstieg und dort ihre Spuren hinterliess.

Am vergangenen Wochenende ist auf der italienischen Seite des Monte Rosa ein gewaltiger Felssturz losgebrochen, der die Landschaft nachhaltig verändert hat. Wie Drohnenaufnahmen des Bergretters Luca Tondat zeigen, haben sich im südlichen Gipfelbereich der Dufourspitze (4634 Meter) riesige Gesteinsmassen gelöst, die hunderte Meter ins Tal rollten. «Es ist eine riesige Ablösung, die immer noch im Gange ist», warnte Tondat auf seinen Social-Media-Kanälen. Glücklicherweise hat sich der Felssturz offenbar nachts ereignet, sodass niemand verletzt wurde.

Die Staubwolke, die der Abbruch verursacht hat, war so mächtig, dass sie bis zu den Skipisten aufgestiegen ist und dort ihre Spuren hinterlassen hat. Selbst die im Winter geschlossene Zamboni-Zappa-Hütte ist beschädigt. Das betroffene Areal ist derzeit nur unter Lebensgefahr zu betreten, erklärt Tondat weiter. Besonders alarmierend sei, dass die Abbrüche anhalten könnten. Als Erste hat «Il Dolomiti» über die Ereignisse vor Ort berichtet.

Der Felssturz am Monte Rosa ist kein Einzelfall. Bereits im Frühjahr 2024 kam es an demselben Massiv zu einem ähnlichen Vorfall. Auch an anderen Gipfeln in den Alpen löst sich Gestein, teilweise als Folge tauender Permafrostböden und schwindender Gletscher.