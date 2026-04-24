Gewerkschafter schiesst gegen SVP: «Das ist ein völliger Unsinn»

SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (von rechts), Mitte-Nationalrätin Nicole Barandun, SGB-Chefökonom Daniel Lampart und Moderator Kaspar Surber diskutierten am Donnerstag in Zürich über die SVP-Nachhaltigkeitsinitiative. blue News

Die Schweiz steht vor einer Richtungswahl: Soll die Schweizer Wohnbevölkerung auf 10 Millionen gedeckelt werden? Die Fronten sind verhärtet, wie eine Gewerkschaftsdebatte in Zürich demonstrierte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SP-Bundesrat Beat Jans warb an einer Gewerkschaftsdebatte in Zürich für ein Nein zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz».

An der anschliessenden Podiumsdiskussion kritisierten Gegner einen drohenden Bruch mit Europa und warnten vor wirtschaftlichen Schäden und Fachkräftemangel.

Eine SVP-Nationalrätin sieht in der Vorlage allerdings eine notwendige Kontrolle der Migration. Mehr anzeigen

Am 14. Juni entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die sogenannte «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP. Die Vorlage fordert, dass die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz vor dem Jahr 2050 nicht mehr als 10 Millionen Menschen umfassen darf.

Soll die Bevölkerung gedeckelt und die Zuwanderung deutlich eingeschränkt werden? Zwingt uns die Initiative zur Kündigung der Bilateralen? Und wer zahlt den Preis, wenn die Personenfreizügigkeit fällt? Die Fragen polarisieren, die öffentliche Diskussion ist bereits jetzt emotional aufgeladen: Das Ja-Lager spricht von der «Nachhaltigkeits»-Initiative, die Gegner von der «Chaos»-Initiative.

Dass das Abstimmungsresultat zentral für die Zukunft des Landes ist, beweist auch das Engagement des Bundesrats: Justizminister Beat Jans tourt derzeit durch die Schweiz, um für ein Nein zu werben. Letzte Woche besuchte er Veranstaltungen des Berner Gewerkschaftsbunds und des Pharmakonzerns Novartis in Basel, am Donnerstag hielt er in Zürich einen Vortrag vor Gewerkschafter*innen.

Kontradiktorische Podiumsdiskussion

Der SP-Magistrat blieb bei allen Auftritten seiner Argumentation treu. Die Initiative zerstöre Brücken nach Europa und hierzulande blieben Probleme wie knapper Wohnraum, volle Züge, Stau oder Kriminalität ungelöst.

Beat Jans: «Wir dürfen die Brücken nach Europa nicht abbrechen» 21.04.2026

Weil ein Bundesrat verpflichtet ist, sachlich über eine Vorlage zu informieren, überliess Jans die scharfe Zunge Daniel Lampart. Zusammen mit den Nationalrätinnen Barbara Steinemann (SVP) und Nicole Barandun (Die Mitte) nahm der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) im Anschluss an Jans' Referat an einer Podiumsdiskussion im Restaurant Weisser Wind im Zürcher Oberdorf teil.

Einigkeit bestand darüber, dass die Abstimmung weitreichend sei – Uneinigkeit darüber, warum. Für Barandun und Lampart ist die Initiative ein Bruch mit den bilateralen Verträgen. Für Steinemann ist sie eine notwendige Reaktion auf die «unkontrollierte Zuwanderung»: «Unsere Bevölkerung hat seit dem Jahr 2000 um 27 Prozent zugenommen. Das ist eine enorme Belastung für Umwelt und Infrastruktur.»

«Politisch und wirtschaftlich ein völliger Unsinn»

«Ich halte diese Initiative für brandgefährlich. Wenn wir mit der EU brechen, ist das politisch und wirtschaftlich ein völliger Unsinn», widersprach Lampart. Ohne Zuwanderung würde der Schweiz ein massiver Fachkräftemangel drohen. Barandun ergänzte: «Wenn Unternehmen ihre Stellen nicht mehr besetzen können, müssen sie schliessen.»

Steinemann hielt dagegen: «Auch bei Annahme der Initiative ist Zuwanderung weiterhin möglich – einfach kontrolliert.» Zudem gebe es auch in Branchen wie dem Gastgewerbe, in dem traditionell viele ausländische Arbeitskräfte tätig sind, zahlreiche arbeitslose Schweizer*innen, die einen möglichen Fachkräftemangel abfedern könnten.

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

Auch bedeute ein Ja gemäss Steinemann nicht automatisch das Ende der Personenfreizügigkeit: «Unsere Diplomaten müssen das eben mit der EU verhandeln.»

Miese Spitäler zur Bevölkerungsreduktion?

Ganz anders sieht das Lampert: «Der Initiativtext ist glasklar formuliert. Die Personenfreizügigkeit würde fallen.» Die SVP hoffe auf eine Rückkehr zum Saisonnier-System, wie es die Schweiz vor der Jahrtausendwende kannte. Damals war es Schweizer Unternehmen möglich, ausländische Arbeitskräfte während weniger Monate zu einem tiefen Lohn und mit kaum Sozialleistungen zu beschäftigen.

Lampert befürchtet drastische Auswirkungen etwa im Gesundheitswesen: «Möchtet ihr euch in einem Spital behandeln lassen, wo die Belegschaft jedes halbe Jahr ausgewechselt wird? Ich nicht.» Die Patientensterblichkeit würde gemäss dem SGB-Chefökonomen zunehmen – ähnlich wie es in Grossbritannien nach dem Brexit der Fall war. «Insofern sei die Initiative tatsächlich das beste Programm, um die Bevölkerungszahl in der Schweiz zu senken.»

Steinemann bat ihren Diskussionspartner daraufhin, «doch bitte seriös zu bleiben». Eines scheint klar: Der Abstimmungskampf hat erst gerade begonnen, aber schon jetzt ist Zunder drin.

Video aus dem Ressort