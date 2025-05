In der Migros gilt Fotografie-Verbot – auch für Jugendliche?

schrind Wo sind die Verbotsschilder den angebracht???????

Thautzeuleu21 Vorschlag für Schulen: Mit Stift und Papier eine Produktliste mit Preisen aufschreiben. Lässt sich auch prima vergleichen und das Smartphone darf ausnahmsweise in der Tasche bleiben. ;-)

Thauckiobei59 Thautzeuleu21 Richtig, und braucht auch keinen Strom. 😉

Prielleuckiock54 erster Gedanke: Notizpapier und Bleistift (weich), oder Kugelschreiber, völlig aus der Mode geraten?

Pesches Hab. och nie ein Verbotsschild gesehen. Und was ist daran so schlimm wenn ich ein Joghurt fötele? Bei den Früchten drücke ich ja auch um zu prüfen ob sie reif sind! Die Migros schafft sich so selber ab. Schade.

Schieldumpu60 Pesches Wieviele Verbotsschilder dürfen es sein am Eingang sein? z. B. Dass das Gipfeli erst dann gegessen werden darf, wenn es bezahlt ist? Oder wenn man ein Produkt aus dem Kühlregal, wenn man es doch nicht kaufen möchte nicht ins Regal zu der Unterwäsche legt, weil der Weg zum Kühlregal viel zu weit ist? Oder dass man nichts stehlen soll usw.?

robbingwood0815 Pesches Ach so ist das? Sie sind also der «Übeltäter», der jede einzelne Johannisbeere einzeln auf ihren Reifegrad hin überprüfen will ...

(kein Wunder, ist das Obst so möltschig – da wär «nur Fotographieren» sogar eine analoge Entlastung – alles bleibt relativ ...)



Ich beiss immer gleich mal rein, bscht ;-)

Kululu Warum darf ich mein eigener Laden nicht fotografieren???? Die Migros gehört dem Volk, von der Migros gross propagiert.

Oder ist dies wieder eine Heuchelei… MERCI??!!!

Rugreufel92 Natürlich hat die MIGROS Hausrecht und kann das Fotografieren im Laden verbieten. Aber es wäre sinnvoll wenn es hier ein entsprechendes Hinweisschild am Eingang gibt. Aber wenn man Preise vergleichen will, sollte man immer davon ausgehen: Die MIGROS ist einfach teurer als die Discounter ALDI oder LIDL.

Da braucht man keine Fotos.

SwitzerlandFirst Zum Glück sieht man im Migros Online Shop keine Preise.

Saviejiod87 Wir mussten uns die Preise noch merken oder diese aufschreiben. Es geht sicherlich auch für die Schulen ohne Fotos. Vielleicht einfach wieder den Kopf etwas einschalten.

MarcOhPolo88 Wieso müssen die Schüler das fotografieren? Block und Bleistift tun es in diesem Falle auch.

Griochamiepp56 Mir persöhnlich stört es nicht wenn mann die Artikel fotografiert.

aber was mich als kunde am meisten stört ist das Migro ein spielplatz geworden ist wo mann rumrennt und in den höchsten tönen schreit.

ich habe nichts gegen kinder aber migro will man in ruhe einkaufen können. da sollte mal migro was unternehmen.