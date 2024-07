Von diesem GErüst stürzte der Mann. Kapo GR

In Curaglia GR ist am Freitagnachmittag ein 58-jähriger Gipser verstorben. Er stürzte von einem Gerüst.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Curaglia GR ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Ein 58-jähriger Gipser verstarb nach einem Sturz vom Gerüst. Mehr anzeigen

In Curaglia GR ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Gipser bestieg nach der Mittagspause das Gerüst, um Abschlussarbeiten an einer Fassade zu tätigen.

Kurz nach 13 Uhr stürzte er aus einer Höhe von über vier Metern auf den Betonboden. Arbeitskollegen und weitere anwesende Personen leisteten Erste Hilfe. Die Reanimation wurde vom Rettungsdienst Surselva und einer Rega-Crew fortgeführt.

Im Kantonsspital Graubünden verstarb der Schwerverletzte am Nachmittag. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die Umstände, die zum Arbeitsunfall geführt haben.