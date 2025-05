10.15 Uhr

Nach dem feierlichen Einzug der Behörden hat am Sonntagmorgen Landammann Kaspar Becker die alljährliche Landsgemeinde in Glarus eröffnet. In seiner Eröffnungsansprache appellierte er gegen 10 Uhr an die «Mitlandleute», die Zukunft miteinander zu gestalten.

«Nicht das Motto ‹wie Du mir, so ich Dir›, sondern Zusammenstehen, uns gemeinsam entwickeln und somit die Zukunft gestalten, ist unsere Kultur», erinnerte der Mitte-Politiker im «Ring» auf dem Zaunplatz in Glarus. Wenn die Mächtigsten der Welt ohne Rücksicht auf Verluste aller Art ihren Narzissmus auslebten und eine egoistische Agenda verfolgten, stimme das nachdenklich und führe zu weltweiter Verunsicherung.

Unter den Ehrengästen ist auch Bundesrat Albert Rösti.