Glarner Polizei nimmt pro Woche 150'000 Franken mit neuem A3-Blitzer ein

DerohneNamen Reine Geldmacherei

thomy66 DerohneNamen Reine Ansichtssache !!

Sich ans Tempolimit halten und es passiert nichts....

So schwierig zu kapieren Herr Anonymus ???

tombann Schön und wunderbar gut für die Sicherung der Verkehrssicherheit, wenn man sich brüsten kann, wieviel man abgezockt hat, ohne einen Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet zu haben!!

Bravo, bravo, die machen doch eine fantastische Arbeit, unsere lieben Freunde der Sicherheit………👍😉😉🥳

thomy66 tombann Wenn man den Zusammenhang von zu schnell fahren und Verkehrssicherheit nicht begreifft, dann ist Ihnen nicht zu helfen !?!?!!!

Auch wenn die Autobahn stinkgerade ist, gibt es nun mal Gesetze.

Ansonsten würde ich doch auswandern wo's besser ist.

Klimaschutz-Umsetzer thomy66 Mit sicherheit haben Viele Geschwindukeits-Kontrollen nicht vei zu tun, schon viel eher mit einer finanziellen aufbesserung

Oder können sie mir sagen weshalb an der Hauptstrasse Weinfelden-Amriswil (Autobahn fehlt immer noch trotz einem Volks Ja im 2011) um ca. 21:00 an einem Sonntag beim Schulareal eine Geschwindikeits Kontrolle macht.

Wenn ee wirklich um Sicherneit geht bitte mal Schleicher, Linksfahrer, Autos "ohne" Blinker und Radfahrer die überhaupt jegliche Regeln missachten und dabei noch in den Himmel gehoben werden mal kontroliert und aufgeklärt werden. Ach gott gibt ja kein Geld. Kleiner Tipp steht mal verdeckt an Fussgängerampeln, das wären richtige Goldgruben. Glaube 200 pro Fall

Realist45 Wo kann ich den Kasten mieten???

Staviellek64 Schön für die Glarner Behörden, dass sie wieder ein Füllhorn für die Staatskasse geäuffnet haben. Aber dennoch würde mich interessieren: Inwiefern hat dies die Verkehrssicherheit verbessert? Die Leute fahren an dieser Stelle so schnell, weil es genau dort eben NICHT gefährlich ist. GEFÄHRLICH sind aber Leute, welche sich z.B. lieber mit dem Handy oder ihrem Beifahrer beschäftigen statt sich auf den Verkehr zu konzentrieren ( sieht man ja an den zunehmenden Auffahrunfällen oder Frontalcrashes . Was wird gegen den Spurwechsel ohne oder ohne ausreichendes Blinken unternommen? Das wäre zwar Polizeiarbeit die geleistet werden müsste, aber dafür bezahlen die Steuerzahler die Polizei ja eigentlich!

Aperol_Spritz Staviellek64 Da haben Sie Recht. Reine Schikane, zur Sicherheit wird wenig bis gar nichts beigetragen auf solchen Streckenabschnitten.



Nicht zu vergessen sind auch die Langsamfahrer welche gefährliche Ueberholmanöve provozieren. Wer z.B. im 100er 70-80 Kmh fährt, gehört 1 Tag in den Knast samt 500 CHF Busse. Aber auch hier wird nichts unternommen.

PD_Speudi Aperol_Spritz Es sind immer Höchstgeschwindigkeiten angezeigt auf unseren Strassen - niemand muss diese fahren, wenn er nicht will - oder nicht kann, aus welchen Gründen auch immer. Etwas mehr Gelassenheit im Strassenverkehr täte den meisten Teilnehmern gut und Kontrolle befürworte ich, wo immer und wann immer man das macht...

Korrektur23 Im Titel ist die Rede von CHF 150'000.00 pro Woche, was sich als Titel natürlich sehr gut macht. In der Zusammenfassung heisst es dann "In drei Einsätzen wurden Bussen im Wert von 100'000 bis 150'000 Franken pro Woche erhoben". Im Artikel selbst sind dann in den drei Wochen insgesamt 100'000 bis 150'000 Franken zusammengekommen. Auch das ist noch ein schöner Batzen in die Staatskasse, aber was stimmt nun?

hampi1954 Da kann ja die Badi wieder eröffnet werden (ohne Sponsor)......wenn der Kanton soviel Geld ohne etwas zu tun, einnimmt!

Zudem standen die Kästen im Frühling an der Autobahn.....der Bericht ist eher der Beginn des Sommerlochs

Ernst_Fischer Schön, die Autofahrer sind eben eine eierlegende Woll-Milch Sau.

PD_Speudi Ernst_Fischer Wer sich an die Gesetze hält, hat ja nichts zu befürchten...

latzhose62 Der Titel des Artikels lässt zu wünschen übrig. Aber dass der Raserei und grob-fahrlässigen Fahrweise einiger Nasenbohrer Einhalt geboten werden muss, steht außer Frage. Würde noch die Sicherheitsabstandsmessung dazu genommen, kann man davon ausgehen, dass in der Schweiz die Hälfte der Fahrer halbjährlich auf den ÖV umsteigen müsste.

Oder das Handyverbot durchgesetzt würde wie in Neuseeland, und dem daraus resultierenden Jahresfahrverbot, dürfte man damit rechnen, stau-frei selbst zu Spitzenzeiten durchfahren zu können.

Valiboo Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Wenn einer statt 120 mit 220 fährt, wahrscheinlich noch in einem Mietauto, ist er nicht mehr normal. Diese Vandalen aus dem Verkehr ziehen und Auto beschlagnahmen.