Am Bahnhof Zürich Flughafen finden ab 11. August Unterhaltsarbeiten statt. Symbolbild: Keystone

Wegen Unterhaltsarbeiten am Bahnhof Zürich Flughafen kommt es ab dem 11. August zu Änderungen im Zugverkehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB führen vom 11. August bis 3. Oktober Unterhaltsarbeiten am Bahnhof Zürich Flughafen durch.

IC5- und EC-Züge werden zwischen Zürich HB und Winterthur umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen.

IR36-Züge enden in Zürich Oerlikon und fahren nicht zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. Mehr anzeigen

Vom 11. August bis 3. Oktober führen die SBB am Bahnhof Flughafen Zürich Unterhaltsarbeiten an den Schienen durch. Ein Gleis ist während den Arbeiten gesperrt. Das führt zu Änderungen im Fahrplan, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Konkret werden die IC5-Züge in Fahrtrichtung Lausanne–Zürich HB–Rorschach zwischen Zürich HB und Winterthur umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen. Die EC-Züge von Zürich HB in Fahrtrichtung München werden zwischen Zürich HB und Winterthur umgeleitet und halten ebenfalls nicht in Zürich Flughafen. Und die IR36-Züge Basel SBB–Zürich Flughafen enden in Zürich Oerlikon und fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus.

«Die Reisenden werden gebeten, die übrigen Verbindungen zu benützen», schreiben die SBB. Zudem wird Kund*innen empfohlen, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen.

Video zum Thema