Ein 60-Jähriger verunfallt tödlich. Kantonspolizei Graubünden

Am Sonntagmittag hat sich beim Weisshorngipfel in Arosa ein Gleitschirmunfall ereignet. Dabei erlitt der Pilot tödliche Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Arosa stürzte am Weisshorngipfel ein 60-jähriger Gleitschirmpilot nach einem teilweisen Schirmzusammenklappen aus etwa 60 Metern Höhe ab.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Passanten und die Rega verstarb der Mann noch am Unfallort.

Die Bundesanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden ermitteln die genauen Unfallursachen. Mehr anzeigen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen startete der 60-jährige Gleitschirmpilot mit seinem Fluggerät in Arosa beim Weisshorngipfel in Abflugrichtung Medergen/Langwies und kreiste einmal um die Bergstation.

Bei der zweiten Umrundung der Bergstation kurz nach 12.30 Uhr klappte es einen Teil des Schirms zusammen und der Pilot stürzte trudelnd aus einer Höhe von rund 60 Meter ab und schlug rücklings auf dem Weisshorngipfel auf.

Die zunächst durch anwesende Passanten eingeleitete und später durch die Rega-Crew fortgesetzte Reanimation musste schliesslich vor Ort erfolglos abgebrochen werden. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.