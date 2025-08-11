Gemäss den bisherigen Erkenntnissen startete der 60-jährige Gleitschirmpilot mit seinem Fluggerät in Arosa beim Weisshorngipfel in Abflugrichtung Medergen/Langwies und kreiste einmal um die Bergstation.
Bei der zweiten Umrundung der Bergstation kurz nach 12.30 Uhr klappte es einen Teil des Schirms zusammen und der Pilot stürzte trudelnd aus einer Höhe von rund 60 Meter ab und schlug rücklings auf dem Weisshorngipfel auf.
Die zunächst durch anwesende Passanten eingeleitete und später durch die Rega-Crew fortgesetzte Reanimation musste schliesslich vor Ort erfolglos abgebrochen werden. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.