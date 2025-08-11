  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Am Weisshorn in Arosa GR Fehlfunktion am Gleitschirm – Pilot stürzt in den Tod

Samuel Walder

11.8.2025

Ein 60-Jähriger verunfallt tödlich.
Ein 60-Jähriger verunfallt tödlich.
Kantonspolizei Graubünden

Am Sonntagmittag hat sich beim Weisshorngipfel in Arosa ein Gleitschirmunfall ereignet. Dabei erlitt der Pilot tödliche Verletzungen.

Samuel Walder

11.08.2025, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Arosa stürzte am Weisshorngipfel ein 60-jähriger Gleitschirmpilot nach einem teilweisen Schirmzusammenklappen aus etwa 60 Metern Höhe ab.
  • Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Passanten und die Rega verstarb der Mann noch am Unfallort.
  • Die Bundesanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden ermitteln die genauen Unfallursachen.
Mehr anzeigen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen startete der 60-jährige Gleitschirmpilot mit seinem Fluggerät in Arosa beim Weisshorngipfel in Abflugrichtung Medergen/Langwies und kreiste einmal um die Bergstation.

Bei der zweiten Umrundung der Bergstation kurz nach 12.30 Uhr klappte es einen Teil des Schirms zusammen und der Pilot stürzte trudelnd aus einer Höhe von rund 60 Meter ab und schlug rücklings auf dem Weisshorngipfel auf.

Die zunächst durch anwesende Passanten eingeleitete und später durch die Rega-Crew fortgesetzte Reanimation musste schliesslich vor Ort erfolglos abgebrochen werden. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben.

Meistgelesen

Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen
Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet
Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern