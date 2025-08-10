  1. Privatkunden
Unglück an Fly Challenge Swiss Alps Gleitschirmflieger (57) stürzt am Walliser Breithorn ab – tot

Dominik Müller

10.8.2025

Die Unfallursache am Breithorn ist bis anhin unbekannt.
Die Unfallursache am Breithorn ist bis anhin unbekannt.

Kantonspolizei Wallis
Kantonspolizei Wallis

Am Samstag ereignete sich am Breithorn bei Grengiols VS ein Gleitschirmunfall. Eine Person kam dabei ums Leben.

Dominik Müller

10.08.2025, 10:45

Der verunglückte Gleitschirmflieger nahm gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Wallis an der Fly Challenge Swiss Alps 2025 teil. Gegen 12.40 Uhr stürzte der Mann aus bis anhin unbekanntem Grund in der Nähe des Gipfels des Breithorns oberhalb von Grengiols ab.

Die Rettungskräfte wurden laut Mitteilung umgehend mit einem Helikopter der Air Zermatt, im Einsatz der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, zum Unfallort geflogen. Sie konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Opfer handle es sich um einen 57-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

