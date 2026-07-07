Ein Gleitschirmpilot kollidierte in Heiligenschwendi kurz nach dem Start mit einer Freileitung. Die Bundesanwaltschaft bestraft ihn nun wegen fahrlässiger Störung eines Versorgungsbetriebs.

Darum geht’s Ein Gleitschirmpilot kollidierte in Heiligenschwendi mit einer 16-kV-Freileitung des Energieanbieters BKW. Der Mann stürzte zu Boden, blieb aber unverletzt.

751 Anschlüsse in drei Gemeinden waren zeitweise ohne Strom.

Die Bundesanwaltschaft verurteilt den Piloten zu einer bedingten Geldstrafe sowie zu Busse und Verfahrenskosten.

Der Flug dauerte nur rund zehn Sekunden – und endete mit einem Stromausfall für Hunderte Haushalte, einem Strafbefehl und einer Busse.

Am 15. Februar 2026 startete ein Gleitschirmpilot bei Haltenegg in Heiligenschwendi von einem inoffiziellen Startplatz in Richtung Hünibach BE. Weit kam er nicht: Nach etwa 75 Metern kollidierte er mit einer 16-kV-Freileitung des Energieunternehmens BKW.

Wie aus dem Strafbefehl der Bundesanwaltschaft hervorgeht, blieb bei der Kontrolle vor dem Start ein Knoten im Bereich der linken Schirmseite unbemerkt. Dadurch zog diese Seite des Schirms verzögert hoch. Nach dem Abheben gewann der Pilot nicht genug Höhe – kurz darauf hing er in der Stromleitung.

Der Vorfall geschah bei einem inoffiziellen Gleitschirm-Startplatz. OpenStreetMap

Es kam zu einem Kurzschluss und zwei Lichtbögen. Der Strom wurde automatisch abgeschaltet – und wenig später wieder eingeschaltet. Rund zwei Minuten später folgte eine weitere Wiedereinschaltung.

Dabei rissen drei Kupferdrähte. Laut Strafbefehl geschah dies wegen der Hitzeentwicklung und der zusätzlichen Belastung durch das Gewicht des Piloten. Der Mann stürzte zu Boden, blieb aber unverletzt.

751 Häuser ohne Strom

Für Hunderte BKW-Kund*innen hatte der kurze Flug Folgen. Um 14.12 Uhr registrierte die Leitstelle der BKW den Kurzschluss, wie Mediensprecher Manfred Joss auf Anfrage bestätigt. Kurz darauf war Personal vor Ort in Heiligenschwendi. Dort zeigte sich: Alle drei Drähte der Leitung lagen am Boden. 751 Anschlüsse in Oberhofen am Thunersee, Hilterfingen und Heiligenschwendi waren zu diesem Zeitpunkt ohne Strom.

Danach lief bei der BKW das übliche Vorgehen bei einer grösseren Störung an. Wo möglich, wurden die betroffenen Anschlüsse über redundante Leitungen wieder versorgt. Parallel dazu begannen die Reparaturarbeiten. Für 547 Kund*innen war der Strom bereits um 15.15 Uhr wieder da. Die übrigen 204 Anschlüsse mussten bis 18.30 Uhr warten.

BKW appelliert an Selbstverantwortung

Die Bundesanwaltschaft kommt zum Schluss, dass der Pilot den Knoten bei sorgfältiger Kontrolle hätte erkennen müssen. Sie verurteilte ihn wegen fahrlässiger «Störung eines der allgemeinen Versorgung mit Kraft dienenden Betriebs» – so sperrig steht es tatsächlich im Strafbefehl.

Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 270 Franken verurteilt, bedingt bei zwei Jahren Probezeit. Falls er sich nichts zuschulden kommen lässt, muss er diese 8100 Franken nicht bezahlen. Anders steht es bei der Busse und den Verfahrenskosten: Er muss 800 Franken zahlen und 500 Franken Verfahrenskosten übernehmen.

Ein solcher Zwischenfall passiert nicht zum ersten Mal. Bereits 2020 kollidierte im Versorgungsgebiet der BKW ein Gleitschirm mit einer Freileitung. Häufig seien solche Ereignisse allerdings nicht, sagt BKW-Mediensprecher Joss.

Die BKW appelliert an die Selbstverantwortung der Pilot*innen: «Freileitungen sind ernstzunehmende Hindernisse bei diesem Sport und erfordern ein hohes Mass an Vorsicht.» In Regionen mit besonders vielen Gleitschirmen, etwa in der Jungfrauregion, komme es öfter zu solchen Zwischenfällen. Das Lauterbrunnental, international als Gleitschirmmekka bekannt, gehört allerdings nicht zum Versorgungsgebiet der BKW.