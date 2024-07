Rettungskräfte mussten den Mann bergen. Kapo Fribourg

Ein Gleitschirmspringer ist am Donnerstag im Seil einer Bergbahn hängen geblieben. Er musste gerettet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Gleitschirmspringer ist am Donnerstag im Seil einer Bergbahn hängen geblieben.

Er musste gerettet werden.

Am Donnerstag um ca. 11.15 Uhr flog ein 70-jähriger Gleitschirmpilot vom Startplatz Vounetz in Charmey in Richtung Tal. Aus bisher noch nicht abschliessend geklärten Gründen kam er von der üblichen Flugroute ab und kollidiert kurz darauf mit einem Kabel der Bergbahn Charmey und blieb dort hängen, wie die Kantonspolizei Freiburg schreibt.

Der Gleitschirmpilot blieb unverletzt und musste jedoch mit Hilfe der Rettungsstation Jaun und einem Hubschrauber von Swiss Helicopter geborgen werden.

Die Bergbahn konnte den Betrieb für die -Evakuierung der Gondel-Passagiere weiterführen, musste aber anschliessend den Betrieb für die Bergung des Verunglückten für 2.5 Stunden einstellen.

Der Flugunfall wird derzeit untersucht.